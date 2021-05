Niño japonés se hace viral por dibujar el manga de Shingeki no Kyojin

El usuario japonés de Twitter @moriteppei parece una persona bastante generosa. Dirige su propia biblioteca privada, prestando libros a personas de su comunidad, e incluso le dio un bolígrafo de ilustrador especial a un niño interesado en el manga de Shingeki no Kyojin que a menudo viene a pedir prestado.

Resulta que ese niño es un gran admirador de Attack on Titan, así que usó el bolígrafo para dibujar una imagen de los tres protagonistas iniciales de la serie, Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert creados por el mangaka Hajime Isayama.

El niño recreó un volumen completo del manga Shingeki no Kyojin, fotograma a fotograma y las reacciones en la publicación de @moriteppei en Twitter ya superan los 30 mil me gusta. La Verdad Noticias te comparte las fotos de este genial arte abajo.

Niño redibuja un manga de Shingeki no Kyojin

(Foto: @moriteppei Twitter) Niño dibuja el manga de Shingeki no Kyojin

“Hizo un trabajo increíblemente minucioso”, tuitea @moriteppei, pero no necesariamente se refiere a cómo el niño hizo que pareciera la portada de un tankobon, o el volumen recopilado del manga. Claro, es un buen detalle, pero lo realmente impresionante es cuando abres el folleto y encuentras todo el contenido redibujado.

“¿Ves cómo la página de la derecha en la foto de arriba es un solo ojo mirando siniestramente desde un campo de negrura como la tinta?”, se lee en Twitter. El papel en sí era originalmente blanco, lo que significa que el niño tuvo que colorear todo menos el ojo y el logotipo a mano para que se viera de esa manera.

En total, le tomó al niño alrededor de un año producir su volumen Attack on Titan hecho por fanáticos y no es su único proyecto de este tipo, ya que @moriteppei dice que también volvió a dibujar un volumen completo del manga Seven Deadly Sins (Siete Pecados Capitales).

¿Qué piensan los internautas en Twitter?

La asombrosa ambición artística para Shingeki no Kyojin que se exhibe arriba, se ha ganado elogios de otros usuarios de Twitter que han dejado comentarios como: "Este niño se convertirá en un artista increíble", "Honestamente, su arte ya se ve casi tan bien como los primeros números reales de Attack on Titan".

Los comentarios sobre el arte continúan: "Esto me recuerda cómo dicen que Naoki Urasawa (creador de Monster, Yawara y 20th Century Boys) copió un volumen completo de Ashita no Joe cuando era un niño" y "Tengo muchas ganas de ver lo que este niño hará en el futuro".

Finalmente, @moriteppei dice que el joven artista está feliz de que a la gente en línea le gusten sus dibujos, pero por ahora simplemente continúa haciendo arte a su propio ritmo. Aunque probablemente le falta edad suficiente para publicar un manga propio completamente original, a veces un poco de estímulo infantil puede ser de gran ayuda.

El manga de Shingeki no Kyojin llegó a su final el 9 de abril de 2021 y se espera que su adaptación de anime (Attack on Titan: The Final Season Parte 2) por estudio MAPPA, se estrene en invierno de 2022.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!