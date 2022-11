Niehime to Kemono no Ou recibe su primer tráiler y fecha de estreno

Se ha lanzado el primer tráiler de Niehime to Kemono no Ou (Sacrificial Princess and the King of Beasts), que muestra la relación entre la niña humana Sariphi y el Rey Bestia Leonhart con una partitura de fantasía épica de fondo. También se reveló una fecha de estreno en abril en Japón.

Además, dieron información adicional sobre el elenco y el personal. El primero incluye a Takuma Terashima como Anubis, Chikahiro Kobayashi como Jormungand, Megumi Han como Amit e Hiroyuki Yoshino como Bennu. Sus personajes y voces se muestran en el tráiler.

Mientras tanto, el personal recientemente anunciado de la animación japonesa incluye a Hazuki Iida (The Strongest Sage with the Weakest Crest) como director de arte y Mika Funabashi (Orient Cour 2) como diseñador de color.

Sacrificial Princess and the King of Beasts se basa en el manga publicado en Hakusensha por Yuu Tomofuji, que comenzó en 2015 y finalizó en 2020 con 15 volúmenes tankoubon. Fue serializado en Hana to Yume y se publica bajo el sello Hana to Yume Comics.

Yen Press describe la historia como: “Una joven se ha resignado a ser la próxima comida de sacrificio del Rey Bestia... ¡pero el rey no es un simple monstruo! El amor es más que superficial en este magnífico manga de fantasía”.

Visual de Niehime to Kemono no Ou por JC STAFF

Chiaki Kon (Sailor Moon Eternal) dirige la adaptación con Seishi Minakami (Sugar Apple Fairy Tale) como compositor de la serie, Shinya Hasegawa (Golden Time) como diseñador de personajes y Kohta Yamamoto (Attack on Titan The Final Season) como compositor musical. JC STAFF es la productora de animación.

El elenco previamente anunciado de Niehime to Kemono no Ou incluye a Kana Hanazawa como Sariphi, Satoshi Hino como Leonhart, Yuka Nukui como Cy y Natsumi Fujiwara como Clops. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre la adaptación al anime de Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru.

