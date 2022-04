Netflix y Studio Colorido producirán más anime original

No es ningún secreto que en los últimos años Netflix se ha inclinado hacia el medio del anime, con el servicio de transmisión brindando a los fanáticos series de anime originales como JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean, Baki Hanma y Beastars, por nombrar algunos.

Ahora, parece que la plataforma ha llegado a un acuerdo con Studio Colorido, uno de los estudios de animación más grandes de Japón, para crear un nuevo anime original. Esto demuestra que Netflix continúa sumergiéndose en el medio que continúa creciendo en popularidad por todo el mundo.

Si no estás familiarizado con Studio Colorido, es posible que conozcas algunos de los trabajos de la casa de animación cuando se trata de Bleach: Burn The Witch, Pokemon: Twilight Wings, A Whisker Away (Amor de gata) y un episodio de la antología de anime Star Wars: Visions, por nombrar algunos.

Netflix y Studio Colorido producirán más anime

Establecido por primera vez en 2011, Studio Colorido está trabajando actualmente en una la nueva película Drifting Home de Netflix, que llegará el 16 de septiembre de 2022 y cuenta la historia de un edificio de apartamentos que alberga a un grupo de amigos mientras flota lentamente en el mar.

En una entrevista con Deadline, el director de anime de Netflix, Kohei Obara, dijo lo siguiente sobre la asociación entre el servicio de transmisión y el estudio de animación: "Studio Colorido cuenta con algunos de los mejores creadores de animación de Japón que han producido las mejores funciones animadas originales de su clase durante los últimos 10 años”.

“En Netflix, le damos mucha importancia al material auténtico para nuestros fanáticos principales, así como para atraer a nuevos espectadores. Esta asociación amplía nuestra creciente lista de películas en Japón y también se suma a nuestra colección de historias más "relajadas" y para toda la familia".

Foto: Drifting Home / Netflix y Studio Colorido

Si no has oído hablar de Drifting Home (Hogar a la deriva), Netflix lo describe como tal: "Tanto Kosuke como Natsume crecieron allí, por lo que el lugar tiene muchos recuerdos para ellos. Allí, Kosuke se topa con Natsume y se le pregunta si sabe sobre el misterioso Noppo. Pero de repente, quedan atrapados en un fenómeno misterioso”.

“Cuando recuperan la conciencia, ven un vasto océano frente a ellos. Mientras el complejo de apartamentos se desplaza en un mar misterioso con Kosuke y los demás a bordo, se unen para tratar de sobrevivir. Hay lágrimas y peleas, y tal vez incluso reconciliación. poder volver a su mundo anterior? Comienza un viaje de despedida de verano..."

¿Qué opinas de esta asociación entre Netflix y Studio Colorido? ¿Qué otros estudios de anime te gustaría ver sumergirse más en las guerras de transmisión? La Verdad Noticias te recuerda que Netflix revela estadísticas sorprendentes sobre su transmisión de anime.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!