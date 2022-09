Netflix transmitirá su live action de Kimi ni Todoke en 2023

Netflix transmitirá el live action de Kimi ni Todoke en 2023

La adaptación live action del manga romántico Kimi ni Todoke de Karuho Shiina se transmitirá en Netflix en 2023. Sara Minami y Ouji Suzuka interpretarán los papeles principales de Sawako Kuronuma y Shota Kazehaya respectivamente.

Takehiko Shinjou (Your Lie in April) y Takeo Kikuchi (Taisou Shiyou yo) están codirigiendo la serie de acción real. El manga también inspiró una adaptación cinematográfica de acción real que se estrenó en 2010, protagonizada por Mikako Tabe y Haruma Miura en los papeles principales.

La serie japonesa Kimi ni Todoke se publicó de 2006 a 2017 en la revista Bessatsu Margaret de Shueisha y terminó con 30 volúmenes tankoubon. Un spin-off subtitulado Unmei no Hito se desarrolló entre 2018 y 2022 y se compiló en tres volúmenes tankoubon.

Imagen: @NetflixJP / Kimi ni Todoke serie live action para 2023

Kimi ni Todoke se adaptó previamente a una serie de anime producida por Production IG, titulada "Kimi ni Todoke: From Me to You" en inglés, con Hiro Kaburagi como director. La primera temporada se estrenó en 2009 y duró 25 episodios, mientras que la segunda temporada se estrenó en 2011 y duró 13 episodios.

Crunchyroll describe el anime como: “Sawako Kuronuma ha tenido dificultades para adaptarse. Algunos dicen que es su cabello negro azabache, otros dicen que es su forma de hablar en voz baja, mientras que otros afirman que se debe a la similitud de su nombre con Sadako, un personaje de una popular serie de terror japonesa”.

“En su primer día de escuela secundaria, Sawako conoce al chico que la trata como a una chica normal: Shota Kazehaya. A través de su ayuda desinteresada, Sawako aprende lentamente a salir de su caparazón e incluso comienza a hacer amigos por primera vez en su vida. Sin embargo, con una nueva vida social vienen las presiones sociales”.

Te puede interesar: Mejores series anime de amor escolar que te harán sentir mariposas

“Comienzan a circular rumores sobre ella, sus amigos e incluso el bondadoso Kazehaya. A medida que crece en su nueva identidad, Sawako debe aprender a lidiar con tales presiones y comenzar a comprender los sentimientos desconocidos dentro de ella, especialmente en lo que respecta al chico que hizo posible su nuevo comienzo”.

Se espera que el anime de Kimi ni Todoke llegue al catálogo de Netflix en algún momento de 2022 o 2023. Después de todo, Netflix extendió contrato con Nippon TV y consiguió 13 nuevos animes clásicos como Nana, Berserk, Claymores, entre otros más.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram