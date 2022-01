Netflix tiene todos los Jojo’s Bizarre Adventure con doblaje al español latino

Según informó Gamer Focus, el pasado diciembre de 2021 se estrenó la parte 6 del anime JoJo’s Bizarre Adventure en Netflix. Esta sexta temporada se llamó Stone Ocean y está basada en el manga de Hirohiko Araki.

Stone Ocean está disponible para ver en Netflix en su idioma japonés original con subtítulos y con doblaje en español latino. Lo mismo pasó con el spin-off de Jojo’s, Así habló Kishibe. Y ahora, las primeras 4 partes del anime también tienen doblaje al español Latinoamérica.

Netflix primero agregó doblaje al español castellano de Selecta Visión. Finalmente, el esperado doblaje al español latino para Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders y Diamond is Unbreakable están actualizados en el gigante de streaming. Recuerda que Stone Ocean encabeza las listas de Netflix.

Actores de voz para Latinoamérica JoJo’s Bizarre Adventure

JoJo’s: Phantom Blood

Ricardo Bautista como Jonathan “JoJo” Joestar.

César Garduza como Will A. Zeppeli.

Víctor Ruiz como Robert E. O. Speedwagon.

Montserrat Aguilar como Erina Pendleton.

Dafnis Fernández como George Joestar I.

Marc Winslow como Dio Brando.

JoJo’s: Battle Tendency

Miguel de León como Joseph “JoJo” Joestar.

Carlo Vázquez como Caesar Anthonio Zeppeli.

Dafnis Fernández como Rudol von Stroheim.

Rolando de la Fuente como Smokey Brown.

Salvador Reyes como Wamuu.

Jorge Badillo como Kars.

José Antonio Macías como Esidisi.

Roberto Salguero como Straizo.

JoJo’s: Stardust Crusaders

Irwin Daayán como Jotaro Kujo.

Raúl Anaya como Joseph Joestar.

Alan Bravo como Mohammed Avdol.

Héctor Emmanuel Gómez como Noriaki Kakyoin.

Miguel Ángel Leal como Jean Pierre Polnareff.

Angélica Villa como Iggy.

Marc Winslow como Dio.

Carlo Vázquez como Hol Horse.

Magda Giner como Enyaba.

JoJo’s: Diamond Is Unbreakable

Luis Fernando Orozco como Josuke Higashikata.

Irwin Daayán como Jotaro Kujo y Rohan Kishibe.

Diego Becerril como Koichi Hirose.

Miguel Ángel Ruiz como Okuyasu Nijimura.

Raúl Anaya como Joseph Joestar.

Karla Falcón como Tomoko Higashikata.

José Gilberto Vilchis como Yoshikage Kira o Kosaku Kawajiri.

Rolando de la Fuente como Mikitaka Hazekura.

Mauricio Pérez como Shigekiyo «Shigechi» Yangu.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime Jojo’s Bizarre Adventure en este enlace de Netflix. El gigante de streaming tiene otras series de anime con doblaje español latino como: Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins), Naruto, One Punch Man, Demon Slayer, BEASTARS y más.

¿Cuándo se estrena JoJo Golden Wind en Netflix?

Imagen: Netflix / Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind

Aún no tenemos fecha de estreno exacta. Sin embargo, JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind ya cuenta con un doblaje al español de Latinoamérica, uno que puedes acceder desde la versión japonesa de Netflix, con un reparto de actores de doblaje confirmados. En otras noticias, antes informamos sobre el mejor orden para ver el anime JoJo's Bizarre Adventure.

José Luis Piedra como Haruno Shiobana o Giorno Giovanna.

Luis Leonardo Suárez como Bruno Bucciarati.

Eduardo Curiel como Guido Mista.

Geezuz González como Leone Abbacchio.

Luis Navarro como Narancia Ghirga.

Arturo Cataño como Pannacotta Fugo.

Wendy Malvárez como Trish Una.

Roberto Mendiola y Óscar Rangel, en los episodios 33 y 38, como Diavolo.

Emilio Treviño y Emmanuel Bernal, en los episodios 32 y 33, como Vinegar Doppio.

Miguel Ángel Leal como Jean Pierre Polnareff.

Diego Becerril como Koichi Hirose.

Irwin Daayán como Jotaro Kujo.

