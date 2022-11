Netflix revela avance de la película Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh

Netflix ha lanzado el primer tráiler completo de la película Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh (The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1). Se reveló una fecha de lanzamiento del 20 de diciembre.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh será una película 3DCG de dos partes centrada en Tristan, el hijo de Meliodas y un personaje secuela en The Seven Deadly Sins: Four Knights Of The Apocalypse.

Netflix describe la trama de la película basada en la franquicia Nanatsu no Taizai como:

“14 años desde que el Reino de Liones derrotó al Clan Demoníaco y trajo la paz a la tierra, el Príncipe Tristan está atormentado por su incapacidad para controlar dos grandes poderes: el poder del Clan Demoníaco de su padre, Meliodas, quien se desempeñó como capitán de los Siete Pecados Capitales, y el poder del Clan de la Diosa de su madre, Elizabeth”.

“Cuando la vida de Elizabeth se ve amenazada, Tristan huye del reino y se dirige a Edimburgo, donde Deathpierce, que alguna vez fue miembro de un grupo de los Caballeros Sagrados del reino, las Pléyades del Cielo Azul, mantiene su castillo. Pero, ¿cuáles son las intenciones de Deathpierce? La rueda del destino comienza a moverse y barre incluso a Los Siete Pecados Capitales…”

Visual se Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh Parte 1

Ayumu Murase es la voz principal del personaje, mientras que Mikako Komatsu expresa su yo más joven. Otros miembros del reparto incluyen a Yuuki Kaji como Meliodas, Sora Amamiya como Elizabeth, Jun Fukuyama como King, Aoi Yuuki como Diane.

Tatsuhisa Suzuki como Ban,Yuuhei Takagi como Gowther, Kouki Uchiyama como Fairy, Kazuyuki Okitsu como Priest y Youhei Azakami como Deathpierce. El personal de The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 incluye a:

Noriyuki Abe (The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky) como director en jefe, Bob Shirohata (Aguu: Tensai Ningyou) como director, Rintarou Ikeda (The Seven Deadly Sins: Cursed by Light) como guionista.

KOHTA YAMAMOTO (Attack on Titan The Final Season) y Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) como compositores musicales. Alfred Imageworks y Marvy Jack son las productoras de animación.

Grudge of Edinburgh es la tercera y última película de anime de la franquicia Nanatsu no Taizai después de The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky de 2018 y The Seven Deadly Sins: Cursed By Light de 2021.

También ha habido varias temporadas de anime de The Seven Deadly Sins, la primera de las cuales se emitió en 2014 y la última en 2021. A-1 Pictures produjo las dos primeras temporadas, los cuatro episodios Signs of Holy War y Prisoners of the Sky, mientras que las otras temporadas y Cursed By Light fueron producidas por Studio Deen.

El anime está inspirado en la serie de manga publicada por Kodansha 2012-2020 por Nakaba Suzuki. La Verdad Noticias te compartirá más información de Nanatsu no Taizai en el futuro.

