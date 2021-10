Netflix promociona su anime original con impresionante ‘animegraphy’

El anime se ha convertido en un medio de conducción en Hollywood en la última década. De manera lenta pero segura, compañías como Funimation y Crunchyroll ayudaron a elevar el medio a nuevas alturas, y su popularidad ha llamado la atención de los gigantes de los medios.

Desde Amazon hasta Disney, algunos de los nombres más importantes del cine están explorando el anime, y Netflix es el principal de ellos. Y ahora, el servicio de transmisión está promocionando su línea de títulos originales.

La cuenta de Twitter oficial de Netflix Geeked hizo un llamamiento a su alineación de series de anime, y los fanáticos pudieron disfrutar de un sabroso rebozo de contenido. El clip, que se puede encontrar a continuación, muestra algunos de los mejores programas para transmitir exclusivamente en su plataforma.

Tráiler de sus series de animes originales

“El anime inspira la conversación y nos mantiene conectados. Hay incluso más animes originales geniales que se dirigen” a la plataforma de streaming. Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins, B: The Beginning, Resident Evil: Infinite Darkness y Beastars fueron solo algunos de los que se muestran en retrospectiva.

Y, por supuesto, en el tráiler estilo animegraphy (un video que rinde homenaje a diferentes series de anime usando música, diálogos o banda sonora) se lanzaron algunas filtraciones para los próximos shows del gigante de streaming.

Si no lo sabías, el programa Super Crooks está en camino a la plataforma, y la serie está inspirada en la leyenda de los cómics Mark Millar. Esta serie exclusiva se unirá a otras como JoJo's Bizarre Adventure antes de que los fanáticos se enteraran de que el éxito de culto había alterado sus acuerdos de licencia.

Cuando JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean lleve a Jolyne Cujoh a la pantalla, el anime lo hará exclusivamente a través de la plataforma. La Verdad Noticias recuerda que cada uno de estos programas aparece en este nuevo carrete si lo miras con atención, y no serán los últimos en despertar el interés en el gigante de streaming.

¿Qué animes salen en Netflix?

Promocional de TUDUM para nuevas películas y series de anime

BAKI

Sword Art Online

JoJo's Bizarre Adventures

Kuroko no Basket

Parasyte: The Maxim

Los caballeros del zodíaco

Kakegurui

Neon Genesis Evangelion

En los últimos cinco años, la plataforma de streaming ha hecho un esfuerzo consciente para desarrollar su catálogo de anime, y ese trabajo va más allá de las licencias. Si no lo sabías, el servicio está trabajando en adaptaciones de anime de acción en vivo con Death Note habiendo sido su primera apuesta.

A partir de noviembre, el live action de Cowboy Bebop promete revisar la versión de Hollywood del anime, y otros proyectos como One Piece de Eiichiro Oda todavía están en proceso detrás de escena. Puedes ver más anime en Netflix desde este enlace.

