Netflix probará los estrenos semanales de anime desde octubre de 2021

Con los próximos lanzamientos de Komi Can't Communicate y JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean en el servicio de transmisión de Netflix, parece que los días de la infame cárcel del anime podrían haber llegado a su fin.

La serie más alegre será lanzada en un horario semanal y la historia de los Joestars continuará con un lanzamiento mensual. De esta forma, parece que la cárcel de la plataforma de streaming por sus series animadas podría ser cosa del pasado.

Recordando que la temporada final de Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins y la próxima película de Pokémon: Secrets of the Jungle, tardaron en estrenarse, ciertamente parecía que la cárcel de animación japonesa o "Netflix Jail" era algo que había prevalecido dentro del servicio de transmisión.

¿Qué es cárcel de anime o Netflix Jail?

Netflix cambiaría la forma de estrenar títulos desde el próximo mes

Si no estás familiarizado con "Netflix Jail" (aplicado aquí con series animadas japonesas), este término gira en torno a la idea de que el servicio de transmisión tarda varios meses en lanzar una serie en su plataforma, incluso después de que ya se haya lanzado en Japón.

Esto fue definitivamente evidente con Beastars, ya que la segunda temporada había llegado a Japón mucho antes de que finalmente llegara a América del Norte y al mundo a través de su plataforma. La Verdad Noticias te recuerda que Beastars 2, Sailor Moon Crystal, Gundam y más series llegaron a Netflix en 2021.

¿Cómo ver próximos estrenos en Netflix?

Es posible ver los próximos estrenos en Netflix, sus fechas de estreno, sinopsis e incluso tráilers mediante la opción “Recordármelo” en su sitio oficial. Al seleccionar esta opción, recibirás una notificación de Netflix cuando la serie o película se estrene. Este título también aparecerá en la sección “Mi lista”.

Para muchas de sus series, Netflix lanzará todos los episodios de una temporada a la vez o los lanzará en trozos, con Masters of the Universe: Revelation apoyándose en este último. El servicio de transmisión ya ha declarado que la historia de Jolyne Cujoh en la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure se lanzará mensualmente, aunque se desconoce el total de episodios.

Con otras páginas para ver anime online gratis y de forma legal como Crunchyroll que normalmente lanzan episodios semanalmente, poco después de su lanzamiento en Japón, tal vez Netflix esté tratando de seguir sus modelos un poco más de cerca cuando se trata de atraer nuevos fanáticos de la animación.

Además de JoJo's Bizarre Adventure y Komi Can't Communicate, el sitio de streaming también lanzará la próxima temporada de Baki: Son of Ogre a finales de este año, junto con Spriggan y Vampire in the Garden, por nombrar algunos. De igual forma, Netflix estrena la película Violet Evergarden en octubre.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!