¿Netflix lanzará la temporada 5 de Nanatsu no Taizai en 2021?

Los fanáticos han estado esperando la temporada 5 de Nanatsu no Taizai durante mucho tiempo. Se dijo anteriormente que el lanzamiento original del anime saldría en octubre de 2020 en Japón, pero se retrasó por la pandemia de Coronavirus COVID-19.

Después de su lanzamiento en Japón, es probable que la serie de anime llegue a Netflix más adelante en 2021. The Seven Deadly Sins se estrenó por primera vez en MBS, TBS y otras estaciones de JNN el 5 de octubre de 2014.

Aparte de la temporada 1, cada temporada de Nanatsu no Taizai tiene su título único. La temporada 5 tiene el título Dragon’s Judgement (Fundo no Shinpan). Según una declaración anterior, se esperaba que la nueva temporada de The Seven Deadly Sins se transmitiera en Japón a partir de enero de 2021. Pero eso no sucedió.

Por lo que se espera que la fecha de lanzamiento de Netflix se retrase varios meses. Anteriormente, Netflix lanzó un adelanto con una trama para la temporada 5 de Los siete pecados capitales y La Verdad Noticias te la comparte a continuación:

"Cuando un reino es tomado por tiranos, la princesa Elizabeth Liones depuesta comienza una búsqueda para encontrar un grupo disuelto de caballeros ‘malvados’ que la ayuden a recuperar su reino...", se lee en Netflix.

La trama de la quinta temporada se centra en la guerra final entre los Sins y el Rey Demonio. Todos quieren salvar a Meliodas y Elizabeth de sus maldiciones, pero los combates se pondrán más intensos que nunca. ¿Podrán tener un final feliz?

Nanatsu no Taizai tendrá una película tras la temporada 5

Estreno Nanatsu no Taizai temporada 5 en Netflix

La temporada 5 de Seven Deadly Sins no tiene una fecha de lanzamiento oficial, pero es probable que salga en verano de 2021. Sin embargo, los fanáticos ya pueden ver las primeras cuatro temporadas de Nanatsu no Taizai junto con la primera película de la franquicia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!