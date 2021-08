Netflix filtra el elenco del live action Avatar: The Last Airbender

Originalmente anunciado para estar en proceso en 2018, la última información concreta que habíamos obtenido sobre esta nueva versión live action de Avatar: The Last Airbender fue la salida pública de los creadores originales Michael DiMartino y Bryan Konietzko de la producción en Netflix.

Aún no se ha revelado oficialmente un productor de reemplazo, pero informes recientes han indicado que no solo se ha establecido uno, sino que aparentemente la filmación está programada para comenzar este otoño.

Estos informes indicaron que la filmación no solo comenzará en Vancouver este otoño, con un título provisional en su lugar, sino que un nuevo informe de Avatar News va un paso más allá y promociona que la serie ha encontrado sus cuatro protagonistas. Por otra parte, los creadores de Avatar, anuncian una nueva película animada.

Elenco en live action de Avatar: The Last Airbender

Un informe del sitio oficial Avatar News, señaló que han investigado los seguimientos de Instagram del elenco y el equipo junto con las llamadas de casting recientes, y lo han reducido a los cuatro protagonistas de la serie para los roles de Aang, Katara, Sokka y Zuko.

Naturalmente, La Verdad Noticias te recomienda tomar la siguiente información con una pizca de sal, ya que Netflix no ha anunciado oficialmente nada para la producción live action de The Last Airbender.

¿Qué actores salen en Avatar live action?

Ellos serían los actores en el live action de Avatar

Según el informe de Avatar News, Gordon Cormier de 11 años (que ha tenido papeles en Lost in Space de Netflix y The Stand de Paramount +) interpretará a Aang, el Avatar titular, Kiawentiio Tarbell de 14 años (Anne with an E de Netflix) será Katara la Maestra Agua.

Ian Ousley de 19 años (13 Reasons Why de Netflix, físico de Apple TV +) ha sido elegido como el hermano de Katara, Sokka, y Dallas Liu de 20 años (PEN15 de Hulu) se ha establecido como Zuko, príncipe de la Nación del Fuego.

Una vez más, este informe está lejos de ser confirmado, ya que Netflix aún tiene que anunciar un casting oficial o confirmar si comenzará o no la producción de la serie de acción en vivo. Pero si este elenco principal resulta ser correcto, ¿qué opinas? Por otra parte, Avatar: The Last Airbender transmite un episodio piloto nunca emitido para celebrar su aniversario.

