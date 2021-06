Netflix estrenará la película de anime Words Bubble Up Like Soda Pop en julio

La última adquisición de anime de Netflix, es la primera película animada dirigida por Kyohei Ishiguro, Words Bubble Up Like Soda Pop. Ishiguro anteriormente dirigió la serie exclusiva de Netflix Children of the Whales, así como episodios de Your Lie In April y Psycho-Pass, aclamados por la crítica.

El director Kyohei Ishiguro se une una vez más a la diseñadora de personajes de Your Lie In April, Yukiko Aikei, así como al escritor de Eureka Seven y Samurai Champloo, Dai Sato. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Cuándo sale Words Bubble Up Like Soda Pop?

Lo nuevo de Kyohei Ishiguro, se estrenará el 22 de julio en Netflix (aún se desconocen los países). La noticia se anunció con dos avances completos. La nueva película de anime estaba programada originalmente para 2020, pero se retrasó más de una vez debido a COVID-19.

Signal.MD y Sublimation están a cargo de la producción de animación. La película contará con el tema principal "Cider no Yō ni Kotoba ga Wakiagaru" de Never Young Beach, así como la canción insertada "Yamazakura" de Taeko Onuki.

¿De qué trata la película de Kyohei Ishiguro?

(Foto: Netflix Anime) Nueva película de Kyohei Ishiguro

La nueva película de Sublimation cuenta la historia de Cherry, un niño extremadamente torpe y tímido que evita las conversaciones con otras personas manteniendo siempre los auriculares puestos.

Cherry se contenta con expresarse escribiendo haikus hasta que conoce a Smile, una chica que siempre esconde su rostro detrás de una máscara médica porque le avergüenza su apariencia.

Los dos se vuelven amigos poco probables en el transcurso de sus vacaciones de verano, pero su joven romance se interrumpe cuando la familia de Cherry anuncia que se mudarán del área pronto.

Cherry se ve obligada a encontrar rápidamente una manera de superar su timidez y comunicar sus sentimientos a Smile antes de que termine el verano. Netflix Anime anunció que Words Bubble Up Like Soda Pop y muchas películas de anime más se estrenarán en su plataforma durante 2021. ¿Qué anime esperas con más emoción?

