Netflix estrena la película Nanatsu no Taizai: Cursed by Light

Nanatsu no Taizai es una de las franquicias de animación japonesa más grandes que Netflix ha hecho en exclusiva para su servicio de transmisión. La adaptación de anime parece haber lanzado lo que será la última actualización de la franquicia en su película The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz.

The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (nombre en inglés) llegó a Japón a principios de este año, y ahora, los fanáticos de la serie en Occidente pueden experimentar la última aventura de los Sins a través de este largometraje que ve al mundo sumido en el caos mientras los héroes del anime intentan salvarlo.

El actor de doblaje de Meliodas, Bryce Papenbrook, ayudó a compartir la gran noticia de que la última película de la franquicia había aterrizado en el servicio de streaming. La película llegó poco después de la temporada 4 de The Seven Deadly Sins en Netflix.

Tráiler The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz

“¿Sorprendido? The Seven Deadly Sins: Cursed by Light ya está disponible en Netflix Tantos momentos divertidos de Meliodas y Zeldris en esta película. Déjame saber tu favorito”, escribió el actor de doblaje Bryce Papenbrook en Twitter.

The Seven Deadly Sins comenzó como una serie de manga en 2012 a través de los editores de manga de Kodansha, que también son responsables de imprimir algunas otras franquicias importantes, incluida Attack On Titan.

Con la popularidad de la franquicia que les brinda a los fanáticos cinco temporadas de su anime y dos largometrajes. El creador Nakaba Suzuki ha sido reservado con respecto a un posible regreso de la serie, ya sea con una secuela o un spin-off.

Promocional de Nanatsu no Taizai temporada 4 (JC Staff)

Aún así, hay muchos fanáticos a los que les encantaría sumergirse una vez más en el mundo mágico de esta serie favorita de los fanáticos. A continuación, te compartimos la descripción oficial de la película de Netflix, Nanatsu no Taizai: Cursed by Light:

"Meliodas y sus amigos vuelven a la acción cuando la nueva era de paz se ve amenazada por una poderosa alianza mágica que podría significar el final para todos". Si bien The Seven Deadly Sins ha sido una serie de anime favorita de los fanáticos en Netflix, ha habido mucha controversia.

Esto se debió por algunas de las decisiones de animación en las últimas temporadas, aunque parece que Cursed By Light definitivamente está buscando terminar la serie con una explosión.

¿Cuántas películas hay de Nanatsu no Taizai?

El anime de Nakaba Suzuki tiene 2 películas de anime tituladas The Seven Deadly Sins: Prisioneros del Cielo (2018) y The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz. Estas fueron producidas por los estudios de animación A-1 Pictures (Sword Art Online) y JC Staff (KonoSuba) respectivamente.

Para más información, La Verdad Noticias te recomienda leer nuestro artículo sobre las temporadas de Nanatsu no Taizai en orden cronológico. ¿Estás triste de ver el final de Los siete pecados capitales? ¿Cuál fue tu momento favorito de la serie?

