Netflix decepciona a los fans latinos de Sailor Moon y One Piece

Aún no hay fecha de estreno para ambos títulos, lo cual desespera a los fans.

Los fans del anime esperaban con ansias que inicie el mes de marzo para poder disfrutar del debut de Sailor Moon Crystal en Netflix, además de la llegada de 9 arcos de One Piece. Lamentablemente, ninguno de los dos títulos aterrizó en el extenso catálogo de la plataforma.

Tal y como te informamos anteriormente, la compañía de streaming había anunciado que estas dos series animes estarían disponibles a partir del primero de marzo. Sin embargo, la fecha llegó y lo prometido no se cumplió. Horas más tarde, se reveló que su estreno se posponía de manera indefinida, lo cual decepcionó a más de un fanático.

World Dubbing News se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales.

“Los nuevos episodios de One Piece y el estreno de Sailor Moon Crystal han sido pospuestos por Netflix a una fecha indefinida”, escribió World Dubbing News, un sitio especializado en doblaje de anime desde su cuenta de Twitter. Pese a que no se reveló el motivo de su aplazamiento, cibernautas aseguran que ambas series podrían recibir un doblaje nuevo.

Fans de One Piece están enojados

Fans de One Piece se quedaron con las ganas de disfrutar de nuevos episodios del anime basado en el manga de Eiichirō Oda.

Cabe destacar que los fanáticos esperaban disfrutar a partir del día de hoy de nueve arcos más que comprenden desde los episodios 131 al 325, mismos que corresponden a las sagas de Sky Island y Water 7. Actualmente, la plataforma ofrece a los fans las sagas East Blue y Alabasta, además de las películas Episode of Alabasta – La princesa del desierto y los piratas y Episode of Chopper Plus – Florecer en invierno, el milagro de los cerezos.

La molestia fue tanta que los seguidores de las aventuras de Monkey D. Luffy fue tanta que recurrieron a sus redes sociales para reclamarle a la compañía de streaming, quien explicó que hubo un error en las fechas y que las nuevas temporadas llegarían pronto. Eso sí, todavía queda pendiente el estreno de One Piece: Strong World para el próximo martes 15 de marzo.

¿Cuándo llega Sailor Moon Crystal a Netflix?

Rumores aseguraban que las tres primeras temporadas de la nueva versión del anime protagonizado por Serena Tsukino llegaría a la plataforma en marzo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Sailor Moon Crystal estaban programada para debutar en Netflix este 1 de marzo, pero su estreno nunca ocurrió. En lo que se anuncian las nuevas fechas, los fans pueden disfrutar de Sailor Moon Eternal, las cuales son consideradas como el equivalente a la temporada 4 de esta nueva versión que está más apegada al manga de Naoko Takeuchi, la creadora.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales