Netflix confirma a Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego en live action de Avatar

Continúan saliendo más detalles sobre el live action de Avatar que Netflix prepara y ahora tenemos al actor que interpretará al Señor del Fuego, el principal villano de la serie.

Será Daniel Dae Kim, a quien conocimos en la serie The Good Doctor, el que de vida al villano de esta producción ambiciosa de Netflix.

Con Dae Kim, se acompleta el elenco principal de Avatar, The Lsast Airbender y mismo que correrá pronto a filmar para llegar en 2023.

Daniel Dae Kim será el Señor del Fuego en live action de Avatar, The Last Airbender

El actor Daniel Dae Kim, a quien vimos en The Good Doctor, interpretará al Señor del Fuego Ozai en la serie live action de Avatar, The Last Airbender que prepara Netflix.

En redes sociales los fanáticos enloquecieron con la noticia y felicitaron a la producción por el enorme acierto del cast principal.

Incluso el actor Dae Kim agregó una imagen del mítico villano y agregó insignas de fuego a su mensaje, recibiendo cientos de elogios por parte de los seguidores.

Elenco del live action de Avatar que prepara Netflix

En La Verdad Noticias te presentamos al elenco que Netflix eligió para dar vida a Aang, Zokka, Katara, Zuko y ahora a Ozai.

Todavía no se sabe cuándo podremos ver la serie de Avatar en Netflix, pues sus adelantos y avisos serán programados hasta finales de año.

Mientras tanto, se sabe que live action de Avatar iniciará pronto sus grabaciones y según estimaciones será en 2023 cuando veamos el producto final.

