Netflix anuncia todo el ANIME que estrena en 2021

Pese a los retrasos que la pandemia ha generado en la producción de anime, Netflix ha revelado los lanzamientos que tendrá para 2021 con los que busca consolidarse aún más en el gusto de los fanáticos del género.

Como es bien conocido por los entusiastas del anime, Netflix ha incursionado en la producción de series originales con bastante éxito y el próximo 2021 no será la excepción con 13 producciones de la casa entre las que se encuentran franquicias de renombre como Godzilla y Resident Evil por mencionar algunas.

Esta noticia tiene a los fans del anime emocionados ya que para muchos este año tuvo una gran oferta de series y películas del género por lo que todo pinta para que Netflix repita su éxito en 2021.

En La Verdad Noticias estaremos pendientes de todos los anuncios de anime programados para 2021 con el fin de mantenerte informado, por lo pronto y sin más preámbulos estos son los estrenos que Netflix ha anunciado para el próximo año.

Anime y más anime: Netflix promete en 2021.

Eden - La primera temporada de este anime será estrenada en mayo de 2021 tras haber sido anunciada originalmente para otoño de este año. Mil años en el futuro, los humanos son solo un mito y la ciudad “Eden 3” es habitada únicamente por robots hasta que descubren a una pequeña bebé humana.

Resident Evil: Infinite Darkness - Tras haber sido descartada como un rumor, Netflix confirmó que está trabajando en una serie basada en la popular franquicia de survival horror de Capcom. No existen muchos detalles más que esta seguirá los eventos de los videojuegos.

Baki Hanma - La primera temporada de este anime promete ser un final épico para la historia que empezó con la serie Baki.

B: the Beginning - Por fin llegará la segunda temporada de este anime para continúar la historia del asesino serial conocido como “Killer B” y el hombre encargado de traerlo a la justicia: el legendario investigador Keith.

Pacific Rim: The Black - Este spin-off de la popular franquicia de Hollywood es otra serie que los fanáticos llevan tiempo esperando y por fin podrán disfrutar en 2021.

Godzilla Singular Point - Una vez más Netflix explorará el mito de Godzilla, esta vez con una serie original de anime.

Trese - Serie de horror y crimen filipina que ha generado gran expectativa.

Spriggan - Netflix traerá la adaptación de este popular manga de los ochentas para deleite de los fans que han seguido sus múltiples adaptaciones a lo largo de los años.

The Way of the Househusband - Uno de los mangas más hilarantes de 2018 llega adaptado al anime a la plataforma de streaming el próximo año.

Thus Spoke Kishibe Rohan - El spin-off de Diamond Is Unbreakable llegará a Netflix como un OVA de cuatro partes.

High-Rise Invasion - Uno de los animes más intrigantes y peculiares anunciados, esta serie de horror promete estar llena de secretos en espera de ser revelados.

Rilakkuma’s Theme Park Adventure - El osito más kawaii de Japón regresa a Netflix con una serie de animación en stop motion.

Thermae Romae Novae - La aventura de un arquitecto romano que viaja por el tiempo será una de las favoritas de aquellos a los que les gusta la comedia en el anime.

Yasuke - La historia del único samurai africano de la historia llegará con un anime que promete desde magia hasta mechas.

Vampire in the Garden - Se dice que hace mucho los humanos y vampiros vivían en armonía, ahora una joven y una reina vampira buscarán que esta paz regrese.