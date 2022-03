Netflix anuncia los estrenos de anime que llegan en marzo

Recientemente, Netflix lanzó su línea mensual New On Netflix de próximas películas y programas de televisión. Incluido en esta lista había un grupo de anime que se estrenará en Netflix en marzo.

Estos títulos de anime se unirán a animes como Beastars, High-Rise Invasion, Jojo's Bizarre Adventure y Shaman King, que también están disponibles para ver en Netflix.

Desde una conmovedora parte de la vida hasta un híbrido experimental de animación/acción en vivo, aquí en La Verdad Noticias hay una lista del nuevo anime de Netflix que puedes comenzar a transmitir este marzo de 2022:

Kotaro Vive Solo (Original de Netflix)

Fecha de lanzamiento: 10 de marzo.

Este conmovedor trozo de vida parece inocente y saludable. Kotaro Vive Solo es un adorable cuento sobre la mayoría de edad sobre Kotaro Sato, de cuatro años, que vive solo en un complejo de apartamentos.

Kotaro se hace amigo de un artista de manga vecino y descubre que es mucho más organizado que los adultos que lo rodean. Kotaro Lives Alone es una serie original de Netflix que presenta los talentos vocales de Rie Kugimiya (Jujutsu Kaisen) y Toshiki Masuda (My Hero Academia).

Adam by Eve: Un concierto animado

Fecha de lanzamiento: 15 de marzo

Adam by Eve: Un concierto animado, es una película de anime trippy combinará acción en vivo, gráficos por computadora en 3D y animación en 2D en una combinación de acción en vivo, anime y música del cantante y compositor japonés Eve.

Adam by Eve: A Live in Animation es un nuevo anime de Netflix inspirado en la historia bíblica de Adán y Eva. Además de su estreno en marzo en Netflix, Adam by Eve también estará disponible en cines selectos de Japón.

Adam by Eve: A Live In Animation está protagonizada por Eve y tiene 4 directores acreditados: Nobutaka Yoda (My Hero Academia: Heroes Rising), Hibiki Yoshizaki (Evangelion: 3+0 + 1.01 Thrice Upon a Time).

También tenemos al director de videos musicales Yuchiro Saeki y Waboku, quien frecuentemente colabora con el cantautor y mangaka japonés Eve en sus visuales musicales. La excéntrica película está siendo descrita por Netflix como una experiencia “sónica de ensueño”.

Thermae Romae Novae

Fecha de lanzamiento: 28 de marzo.

Thermae Romae Novae es una continuación del galardonado manga Thermae Romae escrito por Mari Yamazaki, que ya recibió dos adaptaciones cinematográficas de acción real (Thermae Romae y Thermae Romae II).

El nuevo anime de Netflix Thermae Romae Novae es una comedia sobre un arquitecto de baños romanos llamado Lucius Modestus que descubre una forma de viajar entre la antigua Roma y el Japón moderno.

Thermae Romae Novae ofrece una versión cómica del choque cultural cuando Lucius (con la voz de Kenjiro Tsuda de The Way of The House Husband ) navega a través de las costumbres extranjeras de Japón mientras se inspira en los avances tecnológicos de Japón de hoy en día, que espera recrear en la antigüedad de Roma.

One Piece Strong World (Película)

Fecha de lanzamiento: 15 de marzo (aún no confirmada en Latinoamérica).

One Piece Strong World es la décima película de la franquicia One Piece y se estrenó originalmente en Japón en 2009. Strong World está dirigida por Munehisa Sakai, cuyo trabajo anterior incluye 130 episodios de la serie One Piece.

One Piece Strong World llegó a los cines de Estados Unidos en noviembre de 2021 para celebrar el estreno del episodio 1000 de One Piece. Ahora, los fanáticos pueden disfrutar de esta película desde la comodidad de su hogar cuando la película comience a transmitirse el 15 de marzo.

Netflix anuncia la película One Piece Strong World

Según Myanimelist.com, la sinopsis es la siguiente: “Al escuchar la noticia de que las islas en East Blue están siendo destruidas, Monkey D. Luffy y su tripulación van a investigar. En su camino, sin embargo, un extravagante barco pirata aparece del cielo, gobernado por el infame pirata Shiki ‘el león dorado’, un hombre que comió la fruta Float-Float y el primer prisionero en escapar de Impel Down”.

“En su búsqueda para derrotar al Gobierno Mundial, Shiki secuestra a Nami para que sea su propia navegante y envía al resto de los Piratas del Sombrero de Paja a sus islas flotantes como rehenes, dejándola en un dilema”.

“Separados en una tierra bajo el control absoluto de Shiki, Luffy y su tripulación deben sobrevivir en un terreno desconcertante para recuperar a su navegante y amigo”. Anteriormente, compartimos dónde ver todos los episodios de One Piece en doblaje latino. ¡Prepárate para todo el anime de Netflix en marzo!

