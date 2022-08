Netflix TUDUM Japan presenta la alineación de anime y live action

Según información del sitio oficial What's On Netflix, Netflix TUDUM es el evento global (que no debe confundirse con el blog de Netflix) que tendrá lugar el 24 de septiembre de 2022. Hoy, La Verdad Noticias te comparte todo sobre los títulos japoneses de anime y live action que se mostrarán en el evento de este año.

Primero debes saber que TUDUM tendrá múltiples eventos en los que podremos ver algunos primeros vistazos a los próximos originales de Netflix. Se espera que se estrenen 100 títulos en total.

El evento japonés se llevará a cabo a la 1 pm JST el 25 de septiembre, lo que significa que si estás en los Estados Unidos lo verás hasta altas horas de la noche o si estás en Europa, tendrás que levantarte más temprano.

Horarios Netflix TUDUM Japan 2022

El evento TUDUM de Netflix 2021 destacó animes como Sailor Moon, Ultraman, Super Crooks, A Whisker Away y más. A continuación, aquí te decimos los horarios y fechas de cuándo necesitarás estar despierto para ver el evento japonés:

Japón – 1 pm JST – 25 de septiembre

México – 11 pm GMT-5 – 24 de septiembre

Zona horaria PST – 9 pm – 24 de septiembre

Zona horaria EST – 12 am – 25 de septiembre

GMT – 4 am – 25 de septiembre

Títulos de anime en Netflix TUDUM 2022

Imagen: Jojo’s Bizarre Adventure – Stone Ocean Parte 2

JoJo's Bizarre Adventure - Stone Ocean: Esperamos otro lote de STONE OCEAN, por lo que es probable que se revele una fecha de estreno mundial.

Hogar a la Deriva (Drifting Home): El nuevo anime se estrenará la semana anterior a TUDUM. Por lo tanto, no está claro si obtendremos una actualización u otras noticias para la muy esperada película de Studio Colorido.

Excepción (Exception): Serie de anime de terror de Otsuichi y Yûzô Satô ambientada en un futuro lejano donde los humanos han huido de la tierra.

Junji Ito Maniac – Japanese Tales of the Macabre: la serie de anime de terror adaptará por primera vez 20 historias del manga de Itou, incluidas Tomie, Souichi y Kubitsuri Kikyuu.

TIGER & BUNNY 2: si bien tenemos los primeros 13 episodios de TIGER & BUNNY, esperamos una fecha de lanzamiento para los restantes y posiblemente un primer vistazo.

The Seven Deadly Sins –Grudge of Edinburgh Part 1: Programado para debutar en diciembre de 2022 (lo escucharemos el 20 de diciembre), es probable que veamos por primera vez la nueva película de precuela de la serie de anime Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins).

Romantic Killer: Nueva serie de anime basada en el manga y con el elenco de voces de Rie Takahashi y Mikako Komatsu. Programado para debutar en Netflix el 27 de octubre de 2022.

Títulos live action en Netflix TUDUM Japan 2022

Imagen – Alice in Borderland Temporada 2

Alice in Borderland Temporada 2: Al regresar a Netflix en diciembre de 2022, es probable que obtengamos un primer avance de la segunda temporada de la serie de fantasía de Netflix.

Maiko-san Chi no Makanai-san Temporada 1: basada en el manga, esta serie de 9 episodios se estrenará a finales de este año. Se trata del barrio de geishas "hanamachi" de Kioto centrado en Kiyo, un nativo de Aomori que trabaja como cocinero en el albergue.

Primer amor Temporada 1 (First Love Season 1): Primer vistazo a la nueva serie dramática romántica de Japón protagonizada por Hikari Mitsushima, Takeru Satoh, Rikako Yagi y Taisei Kido. Escuchamos que la serie se estrenará en Netflix el 24 de noviembre de 2022.

También debemos tener en cuenta que la plataforma Netflix estrenará la tercera y última película de acción en vivo de Fullmetal Alchemist el 24 de septiembre en forma de Fullmetal Alchemist The Final Alchemy. ¿Qué esperas ver en Netflix TUDUM Japan 2022?

