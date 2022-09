¿Necesitas jugar Cyberpunk 2077 para ver Cyberpunk: Edgerunners?

Varios colaboradores de Forbes han estado analizando las virtudes de Cyberpunk: Edgerunners, el nuevo anime de Netflix y Studio Trigger. Sin embargo, a muchos fanáticos y espectadores les ha llegado la misma pregunta: ¿Necesitas haber jugado Cyberpunk 2077 para ver y apreciar el programa?

Otra pregunta relacionada es si ¿el programa de anime arruina algo sobre la historia del juego, si planeabas jugar más tarde? En resumen, la respuesta a ambas preguntas es no. A continuación, La Verdad Noticias te explica más detalles.

Al igual que la serie ganadora de cuatro premios Emmys, Arcane, donde no tenías que ser un gran fanático de League of Legends para apreciar la serie animada de Netflix, no se cree que se requiera el conocimiento de Night City a través del extenso juego Cyberpunk 2077.

Sin embargo, muchos descubrieron que la experiencia de la animación japonesa mejoró enormemente al jugar el juego. De esta forma se puede apreciar los cientos de pequeños detalles que pusieron en la serie.

Algunos de estos detalles son toda la interfaz de usuario y los efectos de sonido del juego, el uso de ubicaciones reales. Por supuesto, algunos cameos de personajes que sin duda reconocerás mejor cuando vuelvas a ver el anime.

Forbes te dice que no necesitas jugar una carrera de Cyberpunk de 20 a 80 horas para apreciar Edgerunners. Sin embargo, tener conocimiento previo del juego te permitirá hacer esas conexiones con el programa.

En cuanto a si el juego estropea o no algo del juego... no, no lo hace. Tiene lugar antes del tiempo de V con Johnny Silverhand, y mientras se enfrentan a un enemigo familiar, Arasaka, no hay nada sobre Edgerunners que vaya a estropear el resultado de Cyberpunk 2077.

Se mencionó que uno de los cameos más destacados del programa Cyberpunk: Edgerunners es un enemigo principal de 2077, pero en todo caso, verlo a él y su verdadero poder en el programa solo amplificará su presencia en el juego y hará que la lucha contra él sea aún más satisfactoria en tu juego.

Los fanáticos están atentos a si Cyberpunk: Edgerunners está aumentando o no el interés en Cyberpunk 2077 y, hasta ahora, los primeros datos parecen sugerir que sí. En Steam, Cyberpunk 2077 está rompiendo sus antiguos máximos de fin de semana recientemente con nuevos números entre semana a raíz de Edgerunners.

Semana tras semana, vemos lo que podría ser un aumento de hasta el 50%, así que se cree que el anime ciertamente está haciendo algo. Además, ahora mismo vuelven a poner el juego a la venta.

De hecho, Forbes recomienda Cyberpunk 2077 en general ahora mismo después de casi dos años de parches, correcciones y actualizaciones. Finalmente, te recomendamos que veas el nuevo anime de diez episodios Cyberpunk: Edgerunners sin importar si has jugado o no.

