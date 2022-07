Nazuna Nanakusa de Yofukashi no Uta recibe hermoso cosplay por modelo japonesa

Yofukashi no Uta (Call of the Night) ha hecho oficialmente su debut como adaptación al anime como parte del calendario de anime del verano de 2022, y un increíble cosplay por modelo japonesa ya ha dado vida al nuevo vampiro favorito de los fanáticos, Nazuna Nanakusa.

El calendario de anime de verano de 2022 ha estado particularmente repleto de una serie de importantes retornos de las franquicias de anime de las que los fanáticos han querido ver nuevos episodios durante bastante tiempo, pero también ha habido muchos proyectos nuevos que han debutado.

Uno de los principales proyectos de manga convertidos en anime fue la serie de manga original Yofukashi no Uta de Kotoyama, y sus dos primeros episodios realmente han tocado la fibra sensible de los espectadores.

Visual del anime Yofukashi no Uta

Los primeros dos episodios de Call of the Night ya se han estrenado, y con ellos presentaron a los fanáticos al vampiro en el centro de la serie, Nazuna. Esta vampira se presentó al personaje principal, Ko Yamori, y al instante le dio la idea de que era posible una vida mucho mejor y más interesante.

Ahora que quiere convertirse él mismo en un vampiro, Ko de alguna manera necesita enamorarse de este misterioso vampiro para poder convertirse en uno correctamente. Veremos si esto funciona o no, pero el cosplay de la artista @seracoss en Instagram definitivamente ha hecho que los fanáticos sientan el amor con su interpretación de Nazuna Nanakusa:

Si querías ver Call of the Night mientras transmite nuevos episodios para el verano para ver de qué se trata todo este alboroto, ahora puedes encontrarlo transmitiendo exclusivamente con HIDIVE. Describen de la serie como tal:

"Atormentado por el insomnio y la pasión por los viajes, Ko Yamori es conducido a las calles iluminadas por la luna todas las noches en una búsqueda sin rumbo de algo que parece no poder nombrar. Su ritual nocturno está marcado por una introspección sin propósito, hasta que conoce ¡Nazuna, que podría ser simplemente un vampiro!”

“El nuevo compañero de Ko podría ofrecerle regalos oscuros y la inmortalidad de un vampiro. Pero hay condiciones que deben cumplirse antes de que Ko pueda hundir sus dientes en el vampirismo, y tendrá que descubrir hasta dónde está dispuesto a ir a satisfacer sus deseos antes de que pueda escuchar la ¡Llamada de la Noche!"

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que ya conocemos el total de episodios para el anime Yofukashi no Uta producido por LINDEN FILMS, estudio de animación que produce la famosa adaptación animada de Tokyo Revengers.

