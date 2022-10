Naruto ya tiene remake con épica animación por su 20 aniversario

El canal de YouTube de Studio Pierrot ha subido el PV "ROAD OF NARUTO" en celebración del 20 aniversario del anime Naruto. Los fanáticos celebraron el video en las redes sociales y escribieron que “quieren un remake de la serie clásica”.

ROAD OF NARUTO es una compilación de 10 minutos de reproducciones modernas de varias escenas notables de Naruto y Naruto Shippuden, incluida la pelea de Naruto con Neji, la muerte de Jiraiya y la destrucción de Konoha por parte de Pain.

Acompañando a estas escenas hay un popurrí de las canciones de apertura de la serie (openings), lo que permite a los fans del anime Naruto escuchar una vez más canciones como “Go!!!” de FLOW, “Blue Bird ” de Ikimonogakari y “Silhouette” de KANA-BOON.

"ROAD OF NARUTO" en celebración del 20 aniversario

Los créditos del personal principal para el PV de “ROAD OF NARUTO” incluyen a Yoshifumi Sasahara (director asistente de Akudama Drive) como director, Gorou Sessha (director de Re: Zero) como guionista.

Tetsuya Nishio (co -diseñador de personajes de Naruto) como director de animación en jefe, Hiromasa Ogura (The Irregular at Magic High School the Movie: The Girl Who Summons the Stars) como director de arte y Shinya Oda (Re-Kan!) como director de fotografía.

El sitio web de TV Tokyo lanzó previamente un conjunto de imágenes conmemorativas para celebrar el vigésimo aniversario del anime. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir más información.

Fuente: TV Tokyo / Naruto 20 aniversario.

El primer anime de Naruto se emitió de octubre de 2002 a febrero de 2007, mientras que la secuela Naruto: Shippuden se emitió de febrero de 2007 a marzo de 2017. Hayato Date (Gunjou No Magmell) dirigió Naruto, mientras que Naruto: Shippuden involucró a varios directores, incluido el difunto Osamu Kobayashi.

Otros directores son Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Temporada 3), Toshinori Watabe (Teppen!!!!!!!!!!!!!!!: Laughing 'til You Cry), y Mazahiko Murata (To Your Eternity). Suzuki Hirobumi comparte créditos de diseño de personajes con Nishio en ambos programas.

Orgulloso de k todo el dinero del remake de naruto haya ido a sasuke pic.twitter.com/UhA6Ay6PmS — ���������� (@inmonsito17) October 3, 2022

El anime se basa en la serie de manga Naruto de Masashi Kishimoto, que se desarrolló entre 1999 y 2014 con 72 volúmenes tankoubon. El manga fue serializado en la Weekly Shonen Jump de Shueisha con los volúmenes de tankoubon publicados bajo el sello Jump Comics.

Una serie de secuelas titulada Boruto comenzó en 2016 y ha inspirado su propia adaptación de serie de anime. Además de las series de manga y anime, también ha habido películas de anime de Naruto, novelas ligeras, videojuegos y obras de teatro.

