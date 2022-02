Naruto to Boruto Shinobi Striker agrega a Kawaki como personaje DLC

A pesar de lanzarse hace casi cuatro años, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ha seguido lanzando una tonelada de contenido en el juego. Su último paquete Season Pass 4 introdujo cuatro nuevos personajes en el juego: Sakura Haruno (Great Ninja War), Nagato (Reanimation), Itachi Uchia (Reanimation) y Sasuke Uchiha (Last Battle).

La noticia llega a través de un nuevo tráiler de Kawaki en YouTube oficial de BANDAI NAMCO que muestra algunos de sus movimientos en el juego, incluida su técnica secreta "Destrucción ritual". El personaje DLC estará disponible mañana 4 de febrero, para quienes cuenten con el Season Pass 4.

¿Dónde se puede jugar Naruto to Boruto Shinobi Striker?

Disponible para jugar en PS4, Xbox One y PC, el juego Naruto to Boruto: Shinobi Striker anuncia el DLC de Kawaki como el último de la tanda en Season Pass 4. Actualmente, no hay información sobre si se lanzará o no un Season Pass 5 para el juego.

En el juego, Kawaki puede utilizar Ninjutsu: Karma Linchpin (Strange Taste) para absorber y anular el Ninjutsu de un oponente, y Ninjutsu: Scientific Ninja Tool Imperial Wrath para encadenar una entrada en un poderoso ataque de corte.

Su técnica secreta: el movimiento Karma Linchpin (Ritual Destruction) le permite a Kawaki transformar su brazo para perforar a un solo oponente y seguir con una explosión devastadora.

Acerca de Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Foto: BANDAI NAMCO / Naruto to Boruto Shinobi Striker

El juego Naruto to Boruto presenta personajes del anime shonen Boruto: Naruto Next Generations, que comenzó como una serie de manga escrita por Ukyo Kodachi y Masashi Kishimoto e ilustrada por Mikio Ikemoto. La Verdad Noticias te recuerda que el manga también se serializó en Weekly Shonen Jump y la adaptación al anime aún está en curso.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!