Naruto se hizo viral por un meme de Kim Kardashian en la Met Gala 2021

Naruto es uno de los animes más populares de todos los tiempos, y el fandom del programa sigue creciendo día a día. Mientras Boruto Uzumaki continúa con el legado de su padre, millones de fanáticos siguen recordando el anime clásico y ahora tenemos un nuevo meme viral para demostrarlo.

Parece que la serie de Masashi Kishimoto está volviendo a la vanguardia de las redes sociales, y todo es gracias a la Met Gala 2021. Y sí, leíste bien. El evento anual de moda comenzó esta semana y personas de todo el mundo se sintonizaron para ver qué atuendos salvajes aparecerían en el evento.

Muchas celebridades cumplieron con su tarea, pero el atuendo de una estrella siempre estará unido a Shikamaru Nara en el futuro. Los fanáticos nunca verán a su héroe igual gracias a un meme viral y no tardarán en encontrar la referencia.

Meme viral de Naruto en la Met Gala 2021

Meme creado por Tony Weaver Jr ¿Shikamaru atrapa a Kim Kardashian?

Todo salió a la luz por cortesía del usuario de Twitter Tony Weaver Jr., pero no pudieron hacer esto solos. Su meme no hubiera sido posible sin el atuendo salvaje de la Met Gala de Kim Kardashian, y el resto es historia.

Puedes ver el glorioso meme de Shikamaru arriba que se ha compartido cientos de miles de veces. Y, honestamente, ¿quién puede culpar a los internautas por compartir esta obra maestra? El meme habla por sí mismo ya que Shikamaru se agrega a una toma de Kim con su atuendo completamente negro.

El ninja está hecho para que parezca que ha lanzado su Jutsu de Posesión de Sombras. Gracias al atuendo de Kardashian, parece como si Shikamaru y su sombra se hubieran movido por la alfombra de la Met Gala, y cubrieran a la famosa de los medios.

Es imposible no ver este meme si sabes algo sobre el anime shonen, e incluso Weaver Jr. se disculpó con los fanáticos por cambiar su percepción para siempre. Y si quieres saber más sobre el look de la Met Gala, bueno, Shikamaru no tuvo nada que ver con eso.

Los fanáticos de Shikamaru no tardaron en dejar miles de reacciones a la publicación original. ¿Qué otros memes de anime conoces? Eventos como Met Gala siempre dan origen a divertidas imágenes parodia, pero el límite de creatividad parece no existir para los fans.

Resulta que Kardashian trabajó con Balenciaga para diseñar su atuendo de incógnito. La diseñadora Demna Gvasalia hizo un look único para la Met Gala 2021. Entonces, si el evento de la alta sociedad alguna vez tiene un tema de anime, estamos seguros de que este diseñador se destacará.

¿Qué es el anime Naruto?

Naruto es un manga shonen creado por Masashi Kishimoto y su adaptación animada “anime” fue producida por Studio Pierrot en 2002. Los fanáticos pueden ver el anime de Kishimoto clásico en las plataformas Crunchyroll, Funimation y Netflix.

