Naruto revela las consecuencias del karma de Boruto Uzumaki

Boruto: Naruto Next Generations ha cambiado el campo de juego en las páginas de su manga, luego de la batalla entre los ninjas más fuertes de Konoha y el jefe de la Organización Kara, Jigen. Pero parece que hay algunas ramificaciones serias y duraderas que son causadas por el Karma que posee el hijo de Naruto.

Con Hidden Leaf Village habiendo perdido varias de sus armas más grandes en defensa de Konoha, está claro que Boruto y los miembros del Equipo 7 tendrán que atravesar algunos obstáculos serios para proteger su aldea y ellos mismos.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de Boruto: Naruto Next Generations, Capítulo 56, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en algunos spoilers serios.

Foto: Boruto Capítulo 56 (Shueisha)

¿Por qué el Karma de Boruto es peligroso?

Con la energía conocida como Karma fluyendo a través del cuerpo de Boruto, el encendido viene con un efecto secundario aterrador, ya que hace que el portador se convierta en un recipiente para los ninjas celestiales conocidos como Otsutsuki.

En el caso del hijo del Séptimo Hokage, Boruto ahora tiene que compartir su cuerpo con el villano Momoshiki, quien emergió inmediatamente después de la derrota de Jigen e intentó destruir a Sasuke Uchiha sacando su ojo que le dio la habilidad de ejercer poder sobre el Rinnegan.

Konoha ha considerado necesario que Boruto sea dejado de lado, junto con Momoshiki y Sarada en el Equipo 7, por temor a que Momoshiki vuelva a aparecer si el hijo de Naruto usa todo su chakra en la batalla.

Aunque Boruto ahora es considerado una celebridad, el villano que reside dentro de su cuerpo está ganando más fuerza a medida que pasa el tiempo y presenta un peligro claro tanto para el hijo del séptimo como para todos los demás ciudadanos de Konoha.

Afortunadamente, Boruto no se tomará su tiempo de descanso acostado, ya que decide que es hora de entrenar junto a Kawaki. Con Code tomando el relevo como el nuevo jefe de la Organización Kara, el peligro para el mundo ninja está lejos de terminar en la serie secuela de Naruto.

