Naruto lanza nueva mercancía con Steve Aoki y Viz Media

Naruto Uzumaki tiene mucha mercadería a su nombre, pero el ninja nunca dirá que no a un poco más. A lo largo de los años, los fanáticos han venido a recolectar todo tipo de obsequios en honor al héroe, y parece que la franquicia no está disminuyendo esas ventas.

Después de todo, Viz Media se ha asociado con Steve Aoki para obtener un nuevo equipo de Naruto, y esta colaboración hará que algunos fanáticos se apresuren a anotar algo de botín. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Según el último anuncio de Viz Media, la compañía se ha asociado con la marca Dim Mak de Aoki para una nueva ola de ropa de Naruto. Los dos se juntaron el otoño pasado en honor al exitoso anime de Masashi Kishimoto, y esta segunda ola promete ser tan grande como la primera.

Foto: Colección Dim Mak x Naruto "Uzumaki y Sasuke"

Foto: Colección Dim Mak x Naruto "Itachi y Gaara"

Steve Aoki habla sobre la ropa de anime

"Cuando era un niño asiático-americano que crecía en los Estados Unidos, no había muchas personas que se parecieran a mí, me sentí diferente. Finalmente, la música me permitió encontrar mi comunidad y construir mi tribu", dijo Aoki sobre esta nueva ola en una declaración reciente.

"En 1996, fundé Dim Mak Records como un medio para fomentar a esta familia elegida y para proyectar un mensaje al mundo de que a través de la determinación y la resistencia, todo se puede lograr por cualquier medio necesario; este ha sido el mantra de Dim Mak desde entonces y un testimonio de nuestra Voluntad de Fuego", agregó el DJ.

Como puedes ver arriba, la colaboración de Dim Mak x Naruto es el sueño de los amantes de la moda urbana. Desde el Equipo 7 hasta Itachi y Gaara, puedes encontrar algunos de tus ninjas favoritos en estos tops.

¿Cuánto cuesta la ropa de Naruto por Dim Mak?

Con la prenda más cara con un valor de $80 USD, esta línea es definitivamente más accesible que otras colecciones de Naruto, ¡así que querrás conseguir tu prenda favorita antes de que se agote! Te recordamos que puedes ver el anime shonen en Crunchyroll o leer el manga original en Viz Media.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!