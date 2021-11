Naruto establece la verdadera fuerza de Code

Boruto: Naruto Next Generations está preparando el escenario para que Code se vuelva aún más fuerte y revele su verdadera fuerza con el capítulo más nuevo de la serie. El manga ahora se está sumergiendo completamente en su nuevo arco centrado en Code a medida que el conflicto para los próximos capítulos se está volviendo mucho más claro.

Code solo había estado operando en su creencia en el Otsutsuki y estaba siguiendo el plan de Isshiki en su lugar, pero parece que Code todavía esconde algo bajo la manga. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del manga Boruto que puedes leer en MANGA plus.

Acerca de los planes de Code en Boruto

(Foto: Shueisha) Boruto: Naruto Next Generation Manga Capítulo 64

Recordando que ya puedes leer los nuevos capítulos de Boruto. En el capítulo 64 del manga, se habló sobre la razón por la que Code estaba tratando de sacrificar a Boruto a los Diez Colas y dar un nuevo fruto de chakra del Árbol Divino para alcanzar el nivel divino de poder que solo puede obtener el Otsutsuki.

Pero parece que Code todavía tiene fuerza que aún no se ha aprovechado. Se escucha a Eida haciendo referencia a la fuerza "verdadera" de Code, y ahora surge una pregunta sobre si esto se refiere o no al Árbol Divino o un aspecto de sus poderes de Karma que aún no se han revelado.

¿Quién fue el que mató a Naruto?

Ningún personaje mató al Séptimo Hokage, pero fue Isshiki quien lo selló y lo llevó a un estado cercano a la muerte. Al momento de redactar este artículo, Boruto emociona a los fans del anime por la nueva misión de Shikamaru junto a Naruto.

El capítulo 64 de la serie comienza justo después de que Boruto desata todo su poder de sello de Karma una vez más. Pero en lugar de ser controlado por Momoshiki, se confirmó que Boruto ahora tiene un nuevo nivel de control sobre el Otsutsuki que probablemente se deba a los efectos de la medicación experimental que había estado tomando de Amado.

Cuando Boruto comienza a luchar contra Code y sus poderes de Karma chocan entre sí, ha llegado al punto en el que incluso Code está preocupado por perder ante Boruto antes de desbloquear su "verdadero" poder.

Boruto lo acorrala, Eida le explica a Code que el nuevo control de Boruto sobre Momoshiki probablemente se deba a la medicación de Amado. Esto es algo que Eida solo sabe debido a sus habilidades omniscientes, pero no lo sabe con certeza ya que su visión no se extiende al cuerpo de Otsutsuki de Boruto.

Ella dice que Code debería preocuparse por no perder antes de obtener su verdadera fuerza. Entonces, si bien el Karma de Code es de hecho más fuerte que el de Boruto, no está a tal nivel que sea completamente invencible.

De hecho, ahora es el mejor momento para acabar con Code antes de que obtenga su deseo de poder verdadero. Mientras tanto, Boruto trae de vuelta una gran transformación de Naruto, el Modo Sabio que aprendió de Jiraiya.

