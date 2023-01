Naruto comete un grave error de continuidad en Sasuke Retsuden ¿Lo notaste?

El universo de Naruto tiene a fanáticos de todo el mundo. Su popularidad es enorme y esto se ve reflejado en la continuación de la franquicia, solo que esta vez desde la perspectiva de la siguiente generación de ninjas.

La secuela se titula Boruto: Naruto Next Generations, pero recientemente, la serie decidió explorar dos spin-off sobre sus personajes principales. Desde enero de 2023 llegamos a ver un especial de anime dedicado a Sasuke Uchiha.

Este especial se basó en la novela Naruto: Sasuke Retsuden, también conocida como “Sasuke's Story - The Uchiha And The Heavenly Starlight” (“La historia de Sasuke - El Uchiha y la estrella celestial” en español).

Sin embargo, la animación japonesa cometió un grave error de continuidad. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir los detalles.

Sasuke Retsuden contradice el final del anime Naruto

Sasuke Retsuden toma lugar unos años después del final de la serie original, pero antes de los eventos que pasan en Boruto. Aunque Naruto Uzumaki se convirtió en el Séptimo Hokage y Sasuke en la “sombra del Hokage”, el especial de anime (lanzado el 8 de enero de 2023) nos revela algo trágico para el Uzumaki.

En Sasuke Retuden, nos enteramos de que Naruto se vio afectado por una grave y misteriosa enfermedad. Por lo tanto, Sasuke decide viajar a la tierra lejana de Redaku para investigar la cura que funcionó en el Sabio de los Seis Caminos. Pero, ¿cuál es el grave error de continuidad?

Sasuke con sus dos brazos (Minuto 0:54 del video)

Bueno, la falla tiene que ver con un breve momento de confusión en la animación en el episodio 282 de Boruto: Naruto Next Generations. En unos pocos fotogramas, se puede ver que Sasuke posee sus dos brazos, lo que dejó confundidos a los fanáticos.

Que el Uchiha tenga ambos brazos es una locura, debido a que tanto Sasuke como Naruto perdieron un brazo al final de Naruto: Shippuden (Sasuke perdió el brazo izquierdo). Los fans vieron este error como un simple descuido en la animación del episodio, pero otras personas aprovecharon para criticar la existencia de Boruto.

¿Qué pasó con el brazo de Sasuke y Naruto?

Naruto y Sasuke después de la batalla final

Ambos personajes pelaron usando sus jutsus más fuertes, lo que en consecuencia hizo que Naruto perdiera su brazo derecho y Sasuke su brazo izquierdo. Este momento de “NaruSasu” tendidos en el suelo, ensangrentados y sin uno de sus brazos, es uno de los más significativos de la serie.

Esta pérdida tiene un valor muy significativo para Sasuke, debido a que el Uchiha decidió no utilizar una prótesis, porque simboliza su deseo de “expiar sus pecados del pasado contra Konoha”.

¿Por qué Boruto le regresó su brazo a Sasuke? Esto puede deberse a un hueco en la trama o a una simple equivocación en la animación y producción.

Después de todo, la presión para crear el anime Boruto: Naruto Next Generations en un formato semanal, puede provocar estos “errores de continuidad” más constante de lo que piensas. Recuerda que muy pronto veremos a Sakura en el especial de Sasuke Retsuden.

