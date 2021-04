Naruto: Shikamaru Nara casi enfrenta un cargo de acoso sexual

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de Naruto: Shikamaru's Story “Mourning Clouds” de Takashi Yano y Masashi Kishimoto, disponible en inglés en Viz Media. Lee el artículo tomando en cuenta esta advertencia.

En la serie de Naruto creada por Masashi Kishimoto, Shikamaru Nara era infame por decir las cosas equivocadas en el momento equivocado. A menudo le salían mal sus palabras, llamaba perezoso a Naruto e incluso insultaba accidentalmente a Sakura por cómo trataba al rubio.

Cuando no fue accidental, todo fue una broma, por supuesto, ya que sabiendo lo relajado que era Shikamaru, nadie realmente lo tomaba en serio. Sin embargo, si lo vemos en la secuela de Boruto: Naruto Next Generations, es mayor, más sabio y ayuda a Naruto a realizar sus deberes como Hokage.

Portada para Naruto: Shikamaru's Story (Foto: VIZ Media)

Por lo tanto, uno pensaría que ha madurado en este frente. Desafortunadamente, en la novela Naruto: Shikamaru's Story “Mourning Clouds”, su habilidad para hablar y ser demasiado casual lo mete en problemas una vez más cuando un colega lo acusa de acoso sexual.

¿Qué pasó en la novela Shikamaru's Story?

Después de un colapso en la reunión de los Kages, Shikamaru está seguro de que el Mizukage de Kirigakure, Chōjūrō, está siendo manipulado por el Tsuchikage de Iwagakure, Kurotsuchi, para invadir los recursos de las Flores.

Como resultado, Shikamaru tiene a Rō y otros espías en Iwagakure investigando los detalles en un intento por proteger la paz que Naruto creó después de la Guerra de Kaguya. Habla con Hinoko sobre la misión y ella admite que hay muchos movimientos turbios, insinuando que sucederá una invasión.

Mientras observa a las familias jugar en un parque, todo porque está harto de la oficina, un cansado Shikamaru comete un gran error al decirle que debería formar una familia. "Deberías formar tu propia familia Hinoko”, dijo Shikamaru.

“Ya tienes la edad suficiente para ser madre. No es que no sea una pérdida para Konoha si dejas de trabajar", agregó el ninja de las sombras. Es un momento sentimental en el que trata de vincularse con ella. El problema es que un hombre no debería comentar sobre la vida de una mujer de esa manera, especialmente en lo que respecta a la maternidad.

Shikamaru no conoce sus deseos o circunstancias, así que definitivamente está cruzando una línea. Hinoko le dice directamente que esto es "acoso sexual", dejándolo desconcertado al principio, solo para darse cuenta de que efectivamente había esteriotipado el cuerpo de una mujer y juzgado su propósito en la vida.

Hinoko sabe que Shikamaru no pretendía hacer daño, por lo que lo deja pasar, sabiendo que él capta la imagen. No se necesita una exposición prolongada para que se sienta incómodo. Discuten el resto de la misión y cómo recopilar secretos e información para Naruto, pero él trae el incidente de nuevo al final, ya que se siente mal por ello.

"¿Me perdonas por el acoso sexual?”, pregunta Shikamaru. Ella responde: “Ya estoy archivando una demanda cuando regrese (sacando la lengua y burlándose de él)". Hinoko sabe que Shikamaru es un buen tipo y, por suerte para él, tienen una relación similar a la de un hermano en la que pueden discutir estas cosas y disculparse sin ningún juicio severo.

La nueva generación de Naruto continúa en el anime y manga de Boruto. Aquí podemos conocer una fase de adultos en los personajes clásicos y al mismo tiempo se nos presentan nuevos personajes que mantienen viva la Voluntad de Fuego.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!