Naruto: Sasuke Uchiha fue DERROTADO por estos 10 personajes

Sasuke Uchiha es uno de los shinobi más poderosos de la serie Naruto, pero no siempre fue así. El último superviviente del clan Uchiha puede haber sido el genin más hábil al principio, pero ha sufrido algunas pérdidas en la serie original que algunos fanáticos pueden haber olvidado a medida que avanzaba el manga.

Desde la primera batalla del Equipo 7 contra Zabuza y Haku, hasta las batallas de Sasuke mientras estaba en el camino de un vengador y villano en Naruto Shippuden, aquí están los primeros diez personajes con los que perdió en la serie de anime.

10 - Sasuke Uchiha vs Haku

Foto: Naruto anime clásico

The Broken Seal es el episodio 16 de Naruto y la fuente de la famosa imagen de Sasuke protegiendo al rubio protagonista por primera vez en la serie. Aunque ambos no han hecho nada más que luchar hasta este punto, están en medio de una batalla contra Haku, quien los tiene atrapados con su Kekkei Genkai, Cristales de hielo espejados demoníacos.

Después de que Haku se da cuenta de que Naruto está abierto a un ataque y le arroja senbon (agujas de metal que son utilizadas principalmente por ninjas médicos), Sasuke se mueve para proteger a Naruto del asalto, lo que resulta en su primera derrota en la serie.

9 - Sasuke Uchiha vs Orochimaru

La primera aparición de Orochimaru fue en el episodio 30 del anime clásico y durante el arco de los exámenes de Chuunin, donde se infiltró como una ninja llamada Shiro, una genin de la Aldea Oculta del Sonido.

A lo largo de la larga y agotadora batalla, el Sharingan de Sasuke se activa y usa Liberación de fuego: Técnica de fuego de dragón para terminar la batalla. Sin embargo, Shiroe se revela a sí misma como Orochimaru, y él muerde el cuello de Sasuke, dejándolo con el Sello Maldito del Cielo.

8 - Sasuke Uchiha vs Gaara

Foto: Sasuke vs Gaara, Examenes Chunin

Tarde para el espectáculo, ¡pero listo para ir! Nace la técnica secreta definitiva, fue el episodio 67 de Naruto. Su pelea fue del episodio 67 al 68. La pelea de Sasuke y Gaara ha sido el debate de muchos temas ¿Sasuke ganó o fue Gaara? Si bien su batalla fue interrumpida, continuó incluso cuando la aldea estaba siendo atacada.

Mientras que Sasuke se convirtió en la segunda persona en atravesar la Defensa Absoluta de Gaara con Chidori, Sasuke finalmente se quedó sin chakra al final, y Gaara todavía tenía algo debido a Shukaku. Si bien fue más un empate, algunos argumentan que Sasuke perdió.

7 - Sasuke Uchiha vs Itachi Uchiha

Foto: Itachi y su hermano Sasuke

Hate Among The Uchihas: The Last Of The Clan fue el episodio 85 de Naruto y la fuente del meme "Choking Sasuke" que explotó en popularidad en 2019. Esto fue más una paliza que una pelea, considerando la facilidad con la que Itachi desvió el ataque de Sasuke y procedió a empujarlo contra la pared.

Itachi luego pone a Sasuke en un Tsukuyomi y lo obliga a revivir la muerte de sus padres y clanes para hacerlo más fuerte, aunque de una manera retorcida.

6 - Sasuke uchiha vs Aoi Rokushou

Foto: Episodio relleno de Naruto

A Fierce Battle Of Rolling Thunder fue el episodio 105 de Naruto y un episodio de relleno que la mayoría de los fanáticos probablemente no recuerden. No obstante, esta es una pelea que Sasuke perdió. Aoi Rokushou era un ninja de Amegakure con el que lucharon tanto Naruto como el Uchiha.

Cuando Sasuke usó a Chidori en la espada de Aoi, fue repelido hacia atrás. Cuando usa su jutsu una vez más y Aoi se burla de Sasuke sobre la masacre de su clan, él es desviado y arrojado por el puente. Al final, Naruto fue quien mató a Aoi haciéndolo caer de un acantilado por el impacto de su Rasengan.

5 - Sasuke Uchiha vs Killer Bee

El ocho colas vs Sasuke fue el episodio 143 de Naruto Shippuden. Si bien Killer Bee puede haber sido utilizado como un personaje de broma hasta esta pelea contra Sasuke, Suigetsu, Juugo y Karin, esta pelea mostró sus diferencias en fuerza.

Killer Bee habría matado a Sasuke con su Lightning Release: Lariat si no hubiera sido por él usando Heal Bite de Karin y Juugo usando su Cellular Regeneration Eyection sobre él.

El Uchiha casi muere cuando se le rompieron los órganos, el cuello y el pecho, dejándolo tirado allí muriendo hasta que su ojo izquierdo se convierte en el Mangekyo Sharingan y utiliza Amaterasu y Chidori Sharp Spear para dejar inconsciente a Killer Bee.

4 - Sasuke Uchiha vs Los 5 Kages

Foto: Naruto Shippuden de Pierrot

Power Of The Five Kage fue el episodio 204 de Naruto Shippuden. No importa qué tan fuerte sea Sasuke como oponente, intentar luchar contra Los 5 Kages a la vez fue una decisión estúpida y arrogante. La pelea llegó a su fin cuando comenzaron a usar su jutsu avanzado.

Después de que el Quinto Mizukage usa dos Kekkei Genkai (Liberación de Lava y Liberación de Ebullición) y casi lo mata, White Zetsu la detiene. Cerca del final, cuando se queda sin chakra, Tsuchikage usa Dust Release: Destacamento de la Técnica del Mundo Primitivo para intentar acabar con él, pero Tobi lo salva en el último segundo y usa a Kamui para teletransportarlos fuera de la habitación.

3 - Sasuke Uchiha vs Madara Uchiha

Foto: Naruto Shippuden

A True Ending es el episodio 393 de Naruto Shippuden. Esta no es una gran pelea, ya que esta escena se incluyó para mostrar cuán poderoso era Madara Uchiha como antagonista.

Después de que Sasuke se reincorpora a la batalla, llega a donde está Madara para comenzar a luchar contra él. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Madara levanta a Sasuke en el aire y lo apuñala en el pecho.

2 - Sasuke Uchiha vs Naruto Uzumaki

The Final Battle es el episodio 476 de Naruto Shippuden. Esta es la fatídica pelea que todos los fanáticos estaban esperando, la segunda mitad de la pelea de Naruto y Sasuke de la primera temporada de Naruto, donde Sasuke ganó en el Valle del Fin cuando eran niños.

Su lucha es del episodio 476 al 478, The Unison Sign. Después de luchar por lo que parece un día entero sin parar, tanto Sasuke como Naruto pierden los brazos. Al final de la pelea, Sasuke admite que perdió la batalla. A pesar de que Naruto dijo que no se trata de ganar o perder, fue una declaración del propio Uchiha.

1 - Sasuke Uchiha vs Momoshiki Otsutsuki

La lucha contra Momoshiki Otsutsuki fue diferente en el anime de Boruto que en la película de Boruto: Naruto The Movie. Mientras Sasuke ganó su pelea contra Kinshiki Otsutsuki usando su Rinnegan hábilmente, no pudo ir contra Kinshiki y Momoshiki sin quedarse sin chakra.

Te puede interesar: Naruto: 5 Personajes TÓXICOS vs los más admirables del anime

Por lo tanto, Sasuke Uchiha utilizó su Rinnegan para teletransportarse a un lugar seguro y así no perder la vida. No hay duda de que este personaje original de Naruto ha vivido muchas derrotas, pero sigue siendo uno de los más fuertes de la franquicia.