Naruto, Kakashi y Sasuke protagonizan nuevas novelas de VIZ Media

VIZ Media hizo numerosos anuncios durante la Comic Con de Nueva York y este será emocionante para los fanáticos de la serie Naruto que ya cumplió 22 años. Hay más historias por venir para estos increíbles shinobi, fuera de Boruto y estas son tres novelas centradas en el protagonista, Sasuke Uchiha y Kakashi Hatake.

El actual Séptimo Hokage ha recorrido un largo camino desde que comenzó su entrenamiento de shinobi. Se ha destacado en la protección de Hidden Leaf Village (Konoha) y ha ascendido al rango de Hokage.

Sus amigos también han tenido viajes largos, ayudándolo a alcanzar sus metas, o entorpeciéndolo a veces, en el caso de Sasuke. Sus aventuras continúan ya que el rubio, Sasuke y Kakashi ahora están recibiendo novelas con aventuras originales. Antes, La Verdad Noticias informó sobre 10 novelas ligeras y manga spin-off esenciales que debes leer.

VIZ Media publicará 3 novelas de Naruto

VIZ Media anuncia traducir 3 novelas de la franquicia en 2022

En el Twitter oficial de VIZ Media, se anunció que se están traduciendo tres nuevas novelas de la franquicia shonen creada por Masashi Kishimoto, cada una centrada en uno de los personajes principales de la serie.

La imagen los etiqueta con los siguientes títulos de sus lanzamientos anteriores: Sasuke Retsuden - Mr. y Ms. Uchiha and the Starry Heavens, Kakashi Retsuden - The Sixth Hokage and the Failure Boy, y Naruto Retsuden - Uzumaki Naruto and His Best Buddies.

Es probable que se modifiquen tras la publicación oficial una vez traducidos, ya que el Tweet proporciona un título alternativo, La historia de Kakashi: el sexto Hokage y el príncipe fallido.

Estas novelas comenzarán a publicarse en el verano de 2022, y la de Kakashi será la primera. Cada uno está escrito por Jun Esaka con ilustraciones de la serie mangaka Masashi Kishimoto.

La historia que involucra a Sasuke parece involucrar directamente la relación de Sasuke y Sakura, que ha tenido muchos altibajos, como saben los fanáticos desde hace mucho tiempo.

Es probable que Kakashi vuelva a visitar su tiempo como Hokage de Konoha, ya que fue el sexto Hokage, aunque fue solo por un breve período de tiempo. Este título lo logró rápidamente el protagonista Uzumaki y Kakashi renunció a la posición después de sentir que no era adecuado para el papel.

¿Qué novelas son Canon en Naruto?

Como las novelas son en su mayoría ilustradas por el creador Masashi Kishimoto y escritas por diferentes autores. Entonces, podemos decir que todas son canon y ocurren después de los acontecimientos del manga (era Shippuden).

La era de las novelas Retsuden se publicaron originalmente en 2019, pero ahora los fanáticos podrán disfrutar de las próximas traducciones al inglés (quizás muy pronto en español también). Estas tampoco son las primeras novelas traducidas de Jun Esaka.

Esaka también escribió Sasuke's Story - Star Pupil, que se lanzó en 2020 y se centró en el entrenamiento de Sasuke al Equipo 7: se le encomendó la tarea de entrenar a Boruto Uzumaki, Mitsuki y a su propia hija, Saruda Uchiha.

Estas son también las tres novelas más recientes de franquicia shonen, de las cuales ha habido muchas. La franquicia de Kishimoto se ha expandido significativamente desde que el manga comenzó a serializarse originalmente en 1999.

Tampoco muestra signos de detenerse o desacelerarse ahora que la próxima generación de shinobi es el foco de la historia. Las novelas anteriores se han centrado en una variedad de personajes, incluidos Sakura, Shikamaru, Itachi, el protagonista, Sasuke y Kakashi.

Los últimos tres han demostrado ser algunos de los personajes más populares de la serie, incluso con sus descendientes y aprendices tomando el timón. El mundo de Konoha continuará expandiéndose con cada adición y los fanáticos tienen mucho que esperar cuando esta nueva serie se lance el próximo verano. Antes, la historia de Shikamaru hace su debut en inglés.

Mientras tanto, los fanáticos pueden ponerse al día con el manga secuela Boruto: Naruto Next Generations en MANGA Plus o ver las series de anime desde la plataforma Crunchyroll. ¿Qué piensas de las series de novelas? ¿Las consideras canon?

