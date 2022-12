Naruto: El spin-off de Sasuke tendrá una adaptación de anime

Buenas noticias para los fans de Naruto, ya que acaban de revelar que uno de sus nuevos spin-off tendrá su propia adaptación de anime.

Se trata del nuevo manga escrito por Jun Esaka, pero supervisado por Masashi Kishimoto, llamado Sasuke Retsuden, también conocido como Sasuke' s Story: The Uchiha And The Heavenly Stardust.

Además, revelan que los capítulos de anime de este manga se van a incluir en el de Boruto: Next Generations. Estos empezarán a emitirse desde el episodio 283 el próximo 8 de enero del 2023 en Japón.

Se filtran los títulos de los primeros dos episodios de Naruto: Sasuke Retsuden

Manga de Sasuke Retsuden.

Según la información que compartió Somos Kudasai, ya se revelaron los títulos de los primeros dos capítulos de Naruto: Sasuke Retsuden. Estos se son:

Episode 282 Title: Sasuke Retsuden: Infiltration

Episode 283 Title: Sasuke Retsuden: Star Lines

Por si no has leído aún el manga, te contamos que nos relata la historia de Sasuke Uchiha quien debe ir a un observatorio astronómico para buscar algún rastro del Sabio de los Seis Caminos.

Es una misión ultrasecreta y Sasuke tendrá algunos problemas, pero por suerte, se le une Sakura Haruno que lo termina ayudando. Algo que, como te mostramos en La Verdad Noticias, encantó a los fans, pues es la primera vez que Sakura tiene el protagonismo que merece.

¿Por qué Naruto besa a Sasuke?

Beso de Naruto y Sasuke.

Naruto y Sasuke han tenido una relación muy complicada desde niños, pero después tuvieron una gran amistad cuando formaron el Equipo 7. Y como sabrán los fans, su odio se incrementó cuando Naruto lo besa en La Academia al inicio del anime de Naruto.

Pero se trató de un accidente, pues Naruto quiso intimidar a Sasuke, pero lo empujaron por error, terminó besándolo, esto ocasionó que todas las chicas ninjas se enojen.

