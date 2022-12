Naruto: El anime Sasuke Retsuden anuncia su fecha de estreno con un visual

Como informó antes La Verdad Noticias, el manga spin-offf de Sasuke Retsuden (Sasuke's Story: The Uchiha and the Heavenly Stardust) se adaptará al anime y ahora finalmente sabemos su fecha de estreno. También se lanzó un nuevo visual.

Durante el evento de Jump Festa 2023, se dio a conocer que el anime se adaptará como un arco narrativo titulado "Naruto: Sasuke's Story" en la serie de anime en curso de Boruto: Naruto Next Generations, a partir de enero de 2023.

Sasuke Restuden pertenece a una serie de novelas ligeras llamada "Naruto Shinden" que tienen lugar después de los eventos en Naruto Shippuden. Está escrito por Jun Esaka con el concepto original y la planificación acreditados al creador de la serie Masashi Kishimoto.

Se publicó por primera vez en Japón el 2 de agosto de 2019 y fue lanzado por Viz en inglés el 22 de noviembre de 2022. Una adaptación de manga de Shingo Kimura se lanzó en el sitio web de Shonen Jump+ el 23 de octubre de 2022 y también se puede leer en Manga Plus.

La novela se centra en la relación entre Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Viz describe la historia original como:

“Uchiha Sasuke se dirige a un observatorio astronómico, lejos de la Tierra del Fuego. Allí, se sincroniza con Sakura, y juntos se sumergen en una investigación encubierta en busca de rastros del Sabio de los Seis Caminos”.

“Descubren un plan que va más allá de la vida y la muerte, y una batalla que pondrá a prueba a este equipo formado por marido y mujer hasta que la muerte los separe”.

SASUKE RETSUDEN ANIME ARC 2023 PROVISIONAL EPISODE TITLES:



• Episode 284: Sasuke Retsuden・Secret Basement (サスケ烈伝・地下室の秘密) [1/22]



• Episode 285: Sasuke Retsuden・Sky Descending to Earth (サスケ烈伝・地に降りし空) [1/29] pic.twitter.com/Ht7dnMZ1xW — Abdul_Zol2 (@Abdul_S172) December 15, 2022

Los títulos provisionales de los episodios que llegarán al anime Boruto en 2023, son los siguientes:

Episodio 284: Sasuke Retsuden - Sótano secreto [1/22] Episodio 285: Sasuke Retsuden - Sky Descending to Earth Falling sky) [1/29]

