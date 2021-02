Naruto: 8 veces que Kakashi fue superado (pero igual triunfó al final)

Desde el comienzo de Naruto, los fanáticos aprenden que Kakashi Hatake es un prodigio. El nombre del espléndido ninja es reconocido en todo el mundo y temido por los enemigos de la Hoja Oculta. Este personaje se graduó de la academia a los 5 años, y era de esperar que aumentara su fuerza.

Kakashi ha dominado el Sharingan, aprendido miles de jutsu y posee un intelecto agudo para ayudarlo en la batalla. El hombre no tiene debilidades, algo que lo hace casi invencible. A pesar de su talento, hay otros ninjas capaces de enfrentarlo en el anime.

Algunos personajes de Naruto poseen increíbles niveles de chakra, “Kekkei Genkai” únicos o habilidades físicas inhumanas que Kakashi simplemente no puede igualar. Pero incluso cuando lo superan, de alguna manera Kakashi encuentra la manera de ganar. La Verdad Noticias te comparte 8 de estos personajes:

Kakashi vs Zabuza

Zabuza, el primer villano principal en Naruto

Un momento significativo en el anime Naruto, fue la presentación de Zabuza. Este se presentó a los fanáticos como el primer ninja en enfrentarse cara a cara con Kakashi sensei. Zabuza es uno de los legendarios Seven Ninja Swordsman Of The Mist.

Extremadamente cruel, Zabuza mató a más de cien estudiantes en entrenamiento, dándole una crueldad de la que carecían algunos ninjas. En términos de habilidad, el jonin estaba a la par con Kakashi, emparejándolo en taijutsu y usando su dominio de la niebla y el agua para molestar al ninja hoja oculta. Pero fue derrotado gracias al Sharingan de Kakashi.

Kakashi vs Gozu

Gozu, uno de los discípulos de Orochimaru

Otro discípulo problemático de Orochimaru, Gozu era un ninja que poseía una fuerza física increíble. Durante su batalla con Kakashi, Gozu mejoró sus atributos físicos con sus habilidades ninja para abrumar inicialmente al líder del equipo 7.

El jonin de la hoja aparentemente no tenía respuesta al implacable ataque de Gozu y rápidamente se cansó mientras estaba a la defensiva. Sin embargo, Kakashi es un experto en identificar las debilidades de los demás mientras cubre las suyas. Gracias a esa brillante mente analítica, Kakashi formuló una estrategia perfecta para derrotar a Gozu.

Kakashi vs Kakuzu

Kakuzu, el "casi inmortal" de Akatsuki

Miembro del notorio grupo conocido como Akatsuki, Kakuzu era una especie de leyenda. El villano una vez luchó contra el primer Hokage y sobrevivió, sin duda un testimonio de la habilidad y fuerza de Kakuzu. El ninja rebelde estaba cerca de la inmortalidad, poseía varios corazones que necesitaban ser destruidos para que muriera.

Además, Kakuzu era uno de los pocos ninjas que dominaba todos los elementos naturales y lo utilizó para acercar a Kakashi a la derrota. Sin embargo, odiaba el trabajo en equipo y creía arrogantemente que podía derrotar a cualquiera. Debido a esto, Kakashi pudo derrotarlo, gracias a un plan formulado por Shikamaru.

Kakashi vs Deidara

Deidara, el artista explosivo de Akatsuki

Un poderoso miembro de Akatsuki, Deidara tenía habilidades únicas que lo convertían en un oponente difícil. Al poseer un kekkei genkai de liberación de explosión, Deidara podría combinar la liberación de tierra y relámpago para hacer explosiones increíbles.

Su potencia de fuego combinada con su inteligencia significaba que Deidara era un rival para casi cualquier persona. Kakashi luchó en esta batalla, debido al talento de su oponente pero también porque estaba tratando de controlar a Naruto al mismo tiempo.

Kakashi tuvo que profundizar en su arsenal de jutsu para mantenerse con vida. Justo cuando la victoria parecía poco probable, Kakashi presentó a los fanáticos el Kamui, una habilidad de su Mangekyou Sharingan, e hirió a Deidara, lo que lo obligó a retirarse.

Kakashi vs Kabuto

Kabuto en la serie clásica Naruto

Una batalla breve pero brillante, los fanáticos inicialmente creyeron que Kabuto era un ninja por debajo del promedio, luchando por aprobar los exámenes de Chunin después de varios intentos. Por supuesto, esto resultó ser una farsa y Kabuto era de hecho uno de los discípulos más talentosos de Orochimaru.

Derrotando fácilmente a varios ninjas ANBU, Kabuto intenta matar a Sasuke Uchiha antes de que Kakashi interrumpa. El usuario de Sharingan desarma a Kabuto y lo inmoviliza contra el suelo. Una victoria fácil de Kakashi. O eso pensaban los fans.

Pero como maestro del engaño, Kabuto de hecho estaba usando un cuerpo separado para distraer a Kakashi, y rápidamente salta del edificio revelando su disfraz de miembro de Anbu. Este sin duda fue un momento tenso y emocionante de la serie clásica.

Kakashi vs Obito

Según una gran cantidad de fanáticos, esta es la mejor pelea de Naruto. Durante una época en la que algunos ninjas poseían poderes divinos, esta batalla fue una hermosa danza; elegante, hábil y muy emotivo. Kakashi y Obito Uchiha tuvieron una relación única, que terminó con Obito regalando a Kakashi su Sharingan momentos antes de su muerte.

Ocasionalmente, recordando una pelea similar que tenían cuando eran niños, Obito y Kakashi mostraban un taijutsu épico y transformaciones de la naturaleza. Igualados en habilidad, la pelea termina con Kakashi perforando a Obito con su pararrayos.

Kakashi vs Sasuke

Sasuke Uchiha vs Sakura, Naruto y Kakashi

La batalla del Sharingan vio al ex alumno y al maestro enfrentarse cara a cara. Cuando Sakura intenta matar a Sasuke, rápidamente se ve superada y a punto de morir. Afortunadamente, Kakashi interviene y salva a uno de sus alumnos mientras lucha contra otro.

Ambos demuestran una inmensa habilidad, pareciendo igualados hasta que Sasuke revela su Susanoo, demostrando a su sensei lo lejos que ha llegado. Antes de que los fanáticos puedan ver lo que Kakashi planea hacer, Naruto interviene y los dos obligan a Sasuke a retirarse. Aunque no fue una victoria perfecta, Kakashi salvó la vida de su alumno y eso se considera una victoria.

Kakashi vs Kaguya

El "Perfect Susanoo" de Kakashi

Considerando que Kaguya era un dios, sería difícil imaginar que Kakashi fuera de mucha utilidad. Claro, tiene talento, pero Kaguya podría literalmente crear otras dimensiones y manipular la realidad. Sin embargo, antes de que Obito pasara al otro mundo, dejó a Kakashi una cosa más, su otro Sharingan.

Ahora armado con dos Sharingan, Kakashi rápidamente dominó al perfecto Susanoo. Combinado con los esfuerzos del resto del equipo 7, Kakashi y sus amigos derrotaron a Kaguya y salvaron el mundo. Nada mal para un chico con chakra promedio en Naruto.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!