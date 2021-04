Naruto: 10 razones por las que Shikamaru sería un gran Hokage

La franquicia de Naruto tiene un sistema político interesante. En el pueblo de Konohagakure, el Kage es seleccionado por los ancianos del pueblo. En Sunagakure, el Kage es una posición heredada. Cada aldea del anime tiene un sistema diferente para seleccionar a su líder, pero todos los Kages trabajan juntos para mantener el mundo en paz.

Cuando Naruto se reveló como el Séptimo Hokage con el lanzamiento de la serie Boruto: Naruto Next Generations, los fanáticos rápidamente comenzaron a especular sobre quién podría seguir a Naruto en la posición, si Konoha termina con otro Hokage.

¿Tienes a alguien en mente? Lo cierto es que ya hay una persona que podría convertirse en un líder sorprendentemente eficaz de su aldea natal. Se trata de Shikamaru Nara. Aunque es poco probable que se encuentre en la posición, si lo llamaran a la acción, estaría más que preparado para la tarea.

Shikamaru Nara es un protector muy leal

Konaha no tiene un rey real en el mundo de Naruto. En cambio, el título es un término utilizado por Asuma Sarutobi para explicar qué debería ser lo más importante para un shinobi. Después de la muerte de Asuma, Shikamaru le promete a su difunto sensei y a sí mismo que siempre trabajará para asegurarse de que el "rey" de Konoha esté a salvo.

Lo más importante es la próxima generación. No hay nada más importante para un shinobi que asegurarse de que la próxima generación tenga la oportunidad de sobrevivir y prosperar. Shikamaru se dedica no solo a proteger a la hija de Asuma después de su muerte, sino también a asegurarse de que Konoha tenga políticas para proteger a todos sus hijos.

Shikamaru aconsejó a tres Hokages diferentes

Shikamaru se convirtió por primera vez en asesor no oficial del Hokage a la madura edad de 15 años. Recién hecho un Chunin, Shikamaru era uno de los pocos de confianza en el círculo íntimo de Lady Tsunade. Ella le entregó misiones que probablemente no debería haber tomado a los 15 años, y confiaba en su juicio casi implícitamente.

Cuando Kakashi Hatake se hizo cargo de Konoha, Shikamaru permaneció en su posición e incluso tomó las decisiones sobre cómo se dirigía la prisión más segura de Konoha. Además, mantuvo el puesto cuando Naruto se convirtió en Hokage. Shikamaru ya ha sido testigo de primera mano de los métodos de tres Hokages diferentes.

Shikamaru jugando shoji con su padre (Foto: Studio Pierrot)

Shikamaru es el rey de la estrategia

Muchos de los shinobi que conoce la audiencia tienen un enfoque similar para pelear. Son impulsivos, se apresuran antes de saber el alcance total de lo que les espera. Ese no es el caso de Shikamaru.

Shikamaru usa su inteligencia para su ventaja y se acerca a las peleas de la misma manera que se acerca a cualquier rompecabezas o juego de estrategia. Analiza rápidamente los pasos que podría tomar y todos sus posibles resultados. Ese es un rasgo necesario en un Hokage, alguien que analiza todas las posibles consecuencias de las acciones que está a punto de tomar.

Capacidad de aprendizaje ilimitada en Naruto

Además de su capacidad para analizar los posibles resultados, Shikamaru también demuestra una gran capacidad para adquirir nuevas habilidades. Muestra una afinidad por el jutsu de su familia, usando sus sombras, pero eso no significa que no sea experto en los demás.

Una de las razones por las que Shikamaru no sobresale en la Academia Ninja cuando era niño es porque lo encuentra aburrido. Él sabe lo que viene en las lecciones antes de que terminen, y no encuentra la instrucción desafiante o divertida.

Cuando se le da la oportunidad de aprender a través de un método creativo, como Asuma enseñándole nuevos juegos o probándolo a través de acertijos, Shikamaru muestra una gran aptitud para aprender cosas nuevas.

Chiji, Shikamaru e Ino en Boruto (Foto: Studio Pierrot)

¿Shikamaru Nara es un buen líder?

La respuesta directa es sí. Incluso con tan solo 15 años, Shikamaru demostró una habilidad innata para liderar que sus compañeros no tienen. Ino y Choji, sus compañeros de equipo, siempre miran a Shikamaru cuando Asuma no está disponible. Incluso cuando no siempre están de acuerdo con él, lo dejan hacerse cargo.

Eso también se extiende a los otros shinobi durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Cuando se convierte en el principal estratega de las Fuerzas Aliadas después de la muerte de su padre, nadie se inmuta, aceptando que él tiene la capacidad de liderar que ellos no tienen. Eso no se detiene cuando termina la guerra.

Shikamaru sabe trabajar en equipo

Cuando los jóvenes ninjas se gradúan de la Academia, se los coloca en equipos de tres personas para aprender a trabajar juntos como Genin. Como sabe cualquiera que haya presenciado el primer equipo formado por Naruto, Sakura y Sasuke, no todos los shinobi están dispuestos a cooperar con los demás.

Shikamaru, por otro lado, pasa su infancia sabiendo que el clan Nara tiene una historia de ninjutsu cooperativo con los clanes Akimichi y Yamanaka. También trabajan regularmente con miembros del clan Sarutobi para perfeccionar sus habilidades. Esa historia familiar significa que Shikamaru siempre está listo para trabajar con otros shinobi, sin importar cuán hábil sea.

Temari y Shikamaru en Naruto Shippuden (Foto: Studio Pierrot)

Relación de Shikamaru con Sunagakure

Una cosa que Konohagakure necesita es mantener relaciones laborales con otras aldeas shinobi. Sería bastante fácil para Shikamaru mantener una relación con Sunagakure ya que terminó casándose con la hermana del Kazekage Gaara, Temari.

Temari deja atrás su vida en Suna para poder casarse con Shikamaru y vivir en Konoha. Lo hace con la bendición de su hermano y la pareja mantiene una relación con su familia. Puede que no se estén reuniendo para cenar todas las semanas, pero la relación entre los dos crea una fuerte alianza entre las dos aldeas; como la amistad de Naruto y Gaara.

Shikamaru puede ser cruel cuando se necesita

Si bien el Hokage debe ser alguien en quien la aldea pueda confiar para hacer lo que más les conviene, también deben confiar en el líder para que haga lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Eso podría significar adoptar una postura fuerte (y dura) que otros no necesariamente aprobarían.

Cuando los diferentes Kages se reúnen en varias ocasiones para discutir acciones que conciernen a todas las aldeas escondidas, Shikamaru no ha tenido reparos en amenazar abiertamente las vidas de aquellos que arriesgan la paz entre las aldeas. También se propuso desmembrar literalmente a uno de los Akatsuki y enterrarlos vivos.

Shikamaru es tan capaz como Lady Tsunade

Todos los Hokages demuestran su competencia en la batalla en algún momento, a menudo incluso antes de convertirse en Hokage. Por lo general, todos tienen habilidades llamativas que demuestran a los aldeanos que pueden manejar personalmente las amenazas.

Tsunade tiene su súper fuerza, Kakashi tiene su Sharingan y Naruto tiene sus enormes reservas de chakra para respaldar sus habilidades. Shikamaru no tiene el mismo tipo de habilidades llamativas que tienen estos Hokages, pero no las necesita. Él usa su ingenio y su conocimiento de los enemigos para enfrentarse a Hidan después de que Hidan mata a Asuma en la batalla.

Shikamaru en Boruto: Naruto Next Generations (Foto: Studio Pierrot)

Shikamaru no quiere ser Hokage

Puede parecer contradictorio, pero alguien que pasa su tiempo buscando el puesto de Hokage no es necesariamente el mejor para ello. Naruto ve a Hokage como algo a lo que aspirar, una posición de respeto y honor. Eso es diferente a cómo algunos de los otros aldeanos ven el papel de liderazgo.

Danzō, por ejemplo, quiere el poder que lo acompaña y planea durante años apoderarse de la aldea. Shikamaru no está interesado en la adulación o el poder. Solo quiere ayudar al pueblo donde sea que lo necesite.

A medida que los acontecimientos de Boruto tienen desplegada, es poco probable que Shikamaru sea el siguiente Hokage seleccionado en la serie Naruto, pero ciertamente fue seleccionado como un candidato. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la secuela Boruto en Crunchyroll.

