Nanatsu no Taizai y The King of Fighters soprenden con colaboración

Después de haber sorprendido teniendo de invitados a luchadores de la WWE y Tekken el juego móvil The King of Fighters ALLSTAR ha anunciado una nueva colaboración con la llegada de los personajes de Nanatsu no Taizai.

Nanatsu no Taizai y The King of Fighters han sorprendido con esta genial colaboración.

Es así que a partir del 30 de marzo llegarán los protagonistas de Nanatsu no Taizai: Meliodas, Ban, Diane, King, Merlín y Elizabeth a este título disponible para iOS y Android descrito como un RPG de acción.

De hecho no se descarta que en el futuro otros personajes de la serie de Nakaba Suzuki como Gilthunder, Escanor y Gunther se unan a la acción en nuevas actualizaciones del juego móvil que es gratuito para jugar.

La forma de conseguir a los personajes de Nanatsu no Taizai en este juego de la icónica franquicia de SNK es iniciar sesión en KOF ALLSTAR desde el próximo 30 de marzo lo que dará gratis a los usuarios a Meliodas, Maestro de Taberna. Otras misiones darán a los demás peleadores como Elizabeth que se desbloquea superando la Super Misión.

¿Cuáles son los personajes de Nanatsu no Taizai?

Conocidos como los Siete Pecados Capitales los personajes principales de Nanatsu no Taizai forman parte de una orden de caballeros liderada por Meliodas que representa el pecado de la ira, Diane a la envidia, Ban la codicia y King la pereza.

También están Growther como la lujuria, Merlín como el pecado de la gula y por último Escanor representando al orgullo. Meliodas es un Demonio, Ban es inmortal, Diane es una gigante y King un hada. Melín es una maga y Growther un muñeco.

Es así que los fans de Nanatsu no Taizai y The King of Fighters celebran la llegada de los Siete Pecados Capitales a la acción con esta colaboración. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la popular serie y el juego móvil de SNK para traerte lo más reciente.

