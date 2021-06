¿Nanatsu no Taizai tendrá temporada 6 en Netflix?

La lujuria, la codicia, la envidia, el orgullo, la gula, la pereza y la ira son los 7 Pecados Capitales conocidos en el mundo. Y en base a estos siete pecados, hemos visto sus series de manga y anime tituladas Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins.

Fue entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando vimos el lanzamiento de la temporada 4 y su reciente quinta temporada Fundo no Shinpan (Dragon’s Judgement) ha logrado elevar bastante la popularidad de su franquicia en todo el mundo. Esta temporada de 24 episodios está lista para llegar a su fin el 23 de junio de 2021.

Sin embargo, antes de eso, muchos usuarios han comenzado a preguntar: ¿Cuándo se lanzará la versión doblada de Seven Deadly Sins 5 en Netflix? ¿Cómo terminará la temporada? ¿Cuándo se lanzará la temporada 6 del anime Siete Pecados Capitales? La Verdad Noticias te comparte todo lo que se sabe a continuación.

¿Cuándo sale Nanatsu no Taizai temporada 6?

Póster oficial de Seven Deadly Sins temporada 5 (Foto: Studio DEEN)

En lo que respecta a la temporada 6 de Seven Deadly Sins, tenemos buenas y malas noticias para ti. Debes saber, que la serie de anime se basa en el manga del mismo nombre creado por Nakaba Suzuki y su temporada 5 llegará a su fin este mes.

Al final de la temporada 5, estará terminando la adaptación de la serie manga completa. De hecho, su estudio japonés ha comercializado la temporada actual como Final ARC (arco final). Sin embargo, a pesar de todo esto, hay un rayo de esperanza.

La forma en que terminó la serie de manga Seven Deadly Sins dejó mucho margen para los fanáticos del anime. Ahora, otra serie derivada de manga titulada Seven Deadly Sins: The Four Knights of Apocalypse se ha lanzado desde principios de este año en la plataforma Crunchyroll.

Entonces, incluso si la temporada 5 de Seven Deadly Sins termina usando la serie de manga completa, tendrías suficiente material de origen para una nueva temporada de Seven Deadly Sins.

Además, si hay alguna posibilidad de obtener una nueva temporada de anime, tendremos todas las actualizaciones una vez que finalice la temporada actual. El creador de Nanatsu no Taizai también confirmó una película secuela titulada The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, que seguirá justo después de la temporada 5.

Nanatsu no Taizai temporada 5 en Netflix

Nanatsu no Taizai temporada 5 se estrenará el 28 de junio de 2021 en Netflix (fecha para Latinoamérica). Los fanáticos también pueden ver la primera película Prisioneros del Cielo en el sitio de streaming. Te compartiremos más actualizaciones en el futuro.

