Nanatsu no Taizai presenta 3 nuevos personajes en su película secuela

La cuarta y última temporada de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (temporada 5 si consideramos los episodios de OVA como lo hace el lanzamiento internacional de Netflix) se está abriendo camino hacia su final en medio del calendario de primavera de 2021, pero la franquicia de anime será lejos de terminar.

Mucho antes de que esta nueva temporada alcanzara su segundo ciclo de episodios, The Seven Deadly Sins había anunciado oficialmente que la franquicia lanzará un nuevo largometraje tras los eventos de esta última temporada.

La nueva película secuela se titula The Seven Deadly Sins: Cursed By Light y tiene muchos de sus detalles actualmente en secreto al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias. Sin embargo, un anuncio reciente reveló que contaría con una historia original ambientada después de la actual temporada 5 de anime.

El creador de Nanatsu no Taizai, Nakaba Suzuki, incluso contribuyó con los borradores originales de algunos personajes nuevos introducidos en la película, como los dos de las nuevas incorporaciones que se han emitido para el próximo estreno. Puedes consultarlos a continuación desde la cuenta oficial de Twitter de la serie:

Foto: Nanatsu no Taizai @7_taizai en Twitter

Este nuevo trío de personajes incluye a los comediantes Akira Kawashima y Yusuke Inoue como dos nuevos demonios que sirven bajo las órdenes de Zeldris en la nueva película, pero la tercera adición es la más importante.

Kana Kurashina (Sazae-chan) interpretará a la madre de Elizabeth, y (técnicamente) echamos un vistazo a cómo aparecerá en la nueva película, ya que actúa como la Deidad Suprema del Clan de la Diosa.

¿Cuándo se estrena Nanatsu no Taizai Cursed By Light?

The Seven Deadly Sins: Cursed By Light se estrenará el 2 de julio en los cines de Japón, y proporcionará el seguimiento perfecto de la temporada Dragon’s Judgement (Fundo no Shinpan) que termina justo antes. Desafortunadamente, aún se desconoce el lanzamiento internacional para la película de Nanatsu no Taizai.

