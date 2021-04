Nanatsu no Taizai lanza trailer final de la temporada 5

Nanatsu no Taizai, también conocido como The Seven Deadly Sins (Los Siete Pecados Capitales) es una serie de manga creada por Nakaba Suzuki. Su última adaptación de anime por Studio DEEN se encuentra en su temporada 5 y ahora los fanáticos pueden ver un adelanto de su segunda mitad.

Los fanáticos no tendrán que esperar demasiado para ver el regreso de sus Sins favoritos, ya que una nueva película secuela, Seven Deadly Sins: Cursed By The Light, se lanzará a finales de este año junto con un nuevo capítulo del manga.

La cuenta oficial de Twitter de Seven Deadly Sins compartió el nuevo avance del gran final del anime, que busca preparar el escenario para que la película secuela llegue a los cines a finales de este año. La Verdad Noticia te comparte el tráiler a continuación:

¿Cuándo sale Nanatsu no Taizai 5 en Netflix?

La quinta temporada de Nanatsu no Taizai se emite actualmente en Japón, aunque los fanáticos de Occidente tendrán que esperar un poco más para ver que llegue al servicio de transmisión de Netflix; presuntamente en verano de 2021.

Para aquellos que quizás no estén al tanto de Seven Deadly Sins, aquí está la descripción oficial del anime: "Cuando fueron acusados de tratar de derrocar a la monarquía, los temidos guerreros, los Siete Pecados Capitales, fueron enviados al exilio”.

“La Princesa Elizabeth descubre la verdad: los pecados fueron incriminados por la guardia del rey, los Caballeros Santos. Ahora la princesa está huyendo, buscando a los Pecados para ayudarla a reclamar el reino. Pero el primer Pecado que conoce, Meliodas, es un pequeño posadero con un cerdo parlante. Ni siquiera tiene un ¡espada real!”.

Póster oficial de Nanatsu no Taizai Temporada 5 en Netflix

“¿Se han exagerado las leyendas de la fuerza de los Sins? ¡Prepárate para dejarte llevar por una historia de fantasía épica y un elenco de personajes coloridos que reescribirán la historia del manga tal como la conocemos!", compartió Netflix sobre Nanatsu no Taizai.

