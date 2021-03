Nanatsu no Taizai lanza teaser y póster de su segunda película

Nanatsu no Taizai está llegando a su fin, y los fanáticos del exitoso anime tienen curiosidad por ver cómo termina el programa. Con algunas partes jugosas del manga sin explorar, Meliodas y Elizabeth tienen mucho que hacer en sus últimos días.

Por supuesto, tendrán tiempo para hacerlo gracias a una película secuela, y los fanáticos acaban de ver más detalles del largometraje por primera vez. No hace mucho, The Seven Deadly Sins: Cursed by Light avanzó (nombre en inglés) reveló su fecha de estreno para el 2 de julio en cines japoneses.

Ahora, la nueva película de Nanatsu no Taizai compartió un avance con los fanáticos y un póster con tus personajes favoritos. Como puedes ver a continuación, este último se ve hermoso con su versión de nuestros héroes, y su estética más oscura ha despertado la curiosidad. La Verdad Noticias te invita a comprobarlo abajo:

Teaser y póster de la nueva película

Como puedes ver, Meliodas está al frente como de costumbre, mientras que Elizabeth está de pie justo detrás de él, a la izquierda. A la pareja se une el resto de los Siete Pecados Capitales gracias a Ban, King, Diane, Merlin, Gowther y Escanor.

Primer póster de Nanatsu no Taizai: Hikari ni Noroware Shisha Tachi

También se puede ver a uno de los “enemigo”s de Meliodas, por lo que parece que esta película contará con todos los personajes que conocemos y amamos. Hasta ahora, los fanáticos saben muy poco sobre esta nueva película, y este póster no arroja mucha luz sobre nada.

Nanatsu no Taizai: Hikari ni Noroware Shisha Tachi tiene una estética más oscura que la mayoría del anime, pero hay una buena razón para ello. La película se titula “Cursed by Light”, por lo que nuestros héroes pueden estar jugando en la oscuridad durante la mayor parte de esta película.

Pero si Elizabeth tiene algo que decir, los héroes darán la bienvenida a la luz a su reino en poco tiempo. Los fanáticos japoneses ahora pueden ver la nueva temporada de anime Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan en Netflix y esta parece terminar de adaptar el manga original de Nakaba Suzuki. ¿Quizás la película sea sobre la batalla final?

