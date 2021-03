Nanatsu no Taizai lanza nueva figura de la Diosa Elizabeth

Una nueva colaboración entre Nanatsu no Taizai y la compañía de Bfull FTS JAPAN confirmó una nueva figura a escala de Elizabeth Liones. El coleccionable es la versión diosa del personaje y a continuación La Verdad Noticias te comparte más detalles.

La nueva temporada de The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement se centró en uno de los últimos arcos del manga original creado por Nakaba Suzuki. Aquí los fanáticos pudieron ver a la actual Elizabeth Liones con todos sus recuerdos de regreso.

Por lo tanto, tener una figura de la Diosa Elizabeth es la oportunidad perfecta de inmortalizar a la hermosa heroína. La información de Bfull FTS JAPAN reveló que el coleccionable estará disponible hasta el 13 de abril de 2021 y costará alrededor de $3000 pesos mexicanos ($148 USD).

El sitio oficial de la compañía japonesa compartió varias imágenes detalladas de la figura. A simple vista, Elizabeth luce un corto vestido blanco, sus encantadoras alas de diosa y una pose divertida que está sostenida gracias a una base transparente.

Más de Elizabeth Liones en Nanatsu no Taizai

Primera encarnación de Elizabeth Liones

La quinta temporada (temporada 4 según sitios fuera de Netflix) de anime nos trajo de regreso a los Siete Pecados Capitales y su misión por terminar la Nueva Guerra Santa. Los clanes de las diosas, hadas, gigantes y humanos se enfrentan al clan de los demonios para evitar que Meliodas se convierta en el Rey Demonio.

¿Por qué Meliodas se cambió de bando? La razón es la vida de su amada Elizabeth, la cual peligra por una maldición recibida del Rey Demonio y la Deidad Suprema. La princesa y el protagonista han sufrido durante un largo tiempo, pero ahora cuentan con toda la ayuda de sus amigos, los Siete Pecados Capitales.

Nanatsu no Taizai transmite su temporada 5 en Netflix Japón y los fanáticos del extranjero podrán ver el anime hasta julio de 2021. Te recordamos que la serie continúa en una secuela de manga titulada The Four Knights of Apocalypse, actualmente publicada en Kodansha Comics y Crunchyroll.

