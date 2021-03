Nanatsu no Taizai finalmente despierta a Meliodas como Rey Demonio

Nanatsu no Taizai es una serie de manga creada por Nakaba Suzuki. Su popularidad le dió una adaptación completa de anime y en pleno 2021 se encuentra transmitiendo su temporada final titulada The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement.

Como cada miércoles, los fanáticos ya están discutiendo todo sobre el nuevo episodio y en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles que debes saber. Desde dónde ver el anime, fecha de estreno y spoilers que son tendencia en redes sociales.

Todo sobre Nanatsu no Taizai: 5x10

El episodio 10 de la temporada 5 “The Salvation of the Sun” (La Salvación del Sol), se estrenó el 17 de marzo de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el productor actual del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack. Mientras que Netflix Japón tiene los derechos del anime.

El episodio 9 prometió una batalla entre los Siete Pecados Capitales vs el Demonio Original. Este villano es la fusión de Chandler y Cusack, pero sus acciones fueron castigadas por el Rey Demonio. Ludociel pudo tener las cosas bajo control, mientras Merlín comenzó a conjurar un hechizo de tiempo en Meliodas.

Zeldris se levantó contra el arcángel y Merlín, pero King, Diane, Gowther, Elizabeth, Hawk y Mael (con Escanor en brazos) lograron llegar a la batalla. El Rey Hada ahora tiene más poder y control de su lanza espiritual Chastiefol, así que la balanza se equilibra un poco.

Mael usa Sunshine contra Zeldris

Luego vemos que Escanor habla con Mael (Estarossa) sobre la habilidad Sunshine. Mael consiguió detener a Zeldris lo suficiente y Merlín terminó de conjurar el hechizo de tiempo.

Los Sins celebran la victoria de ponerle fin a la Guerra Santa, pero Hawk vuela sobre el capullo de Meliodas y descubre que está vacío. El hechizo de Merlín funcionó, pero Zeldris se ríe al saber que fue demasiado tarde.

El episodio 10 de la temporada 5 termina al mostrar la nueva forma de Meliodas como Rey Demonio y a Elizabeth aterrada por lo diferente que luce su amado. El próximo episodio 11 de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan se estrenará el 24 de marzo y se titula “El que se enfrenta a dios”.

