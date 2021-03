Nanatsu no Taizai estrenará su segunda película en julio de 2021

La segunda película de Nakaba Suzuki ya tendría fecha de estreno en cines, según una reciente filtración del anime. El segundo largometraje se titula Nanatsu no Taizai: Hikari ni Noroware Shisha Tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed by Light) y se estrenaría este 2 de julio en cines de Japón.

La película servirá como continuación de los hechos ocurridos durante el programa de anime, sobre todo teniendo en cuenta la cuarta temporada de la serie “Dragon’s Judgement” (Fundo no Shinpan). La historia será escrita por el creador original del manga, e incluirá contenido que no aparece en la historia principal de la serie.

Este proyecto cinematográfico de Nanatsu no Taizai fue revelado en enero de este año para Japón, pero por el momento no está claro si también se lanzará fuera de su país de origen. Los fanáticos están entusiasmados por más de los Siete Pecados Capitales, luego de un fracaso en taquilla con la primera película “Prisioneros del cielo” (2018).

La segunda película tendrá historia original de Nakaba Suzuki

Nanatsu no Taizai continúa en el manga

La historia de Meliodas no terminará ahí, ya que se anunció que la secuela del manga original publicará su primer volumen en abril de este año. Esta se titula Nanatsu no Taizai: Mokushiroku No Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse) y se puede leer en el sitio oficial de Crunchyroll.

El capítulo 1 está disponible para lectura gratuita en Crunchyroll, pero si cuentas con suscripción puedes leer hasta el reciente capítulo 6. El sitio de streaming describe a la secuela de los Siete Pecados Capitales como tal:

“Percival es un chico amable que vive en la frontera llamada Dedo de Dios junto con su abuelo. Sin embargo, el mundo no tuvo la amabilidad de permitir que la paz y la tranquilidad perduraran por mucho tiempo. Un encuentro con un misterioso caballero cambió su destino y una impactante verdad sale a la luz. Luego, el niño emprende un viaje sin fin”.

La serie original de Nanatsu no Taizai también continúa creciendo en popularidad gracias a los hermosos coleccionables de los protagonistas, así como a un sinfín de contenido creado por fanáticos. Recuerda que puedes ver las primeras temporadas de anime en Netflix.

