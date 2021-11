Nanatsu no Taizai comparte tráiler de la película CGI centrada en Tristán

Anteriormente se informó que Nanatsu no Taizai obtendría un nuevo anime después del lanzamiento de su quinta y última temporada junto con una película secuela. Pero ese informe era para la continuación de la serie.

Resulta que Netflix tenía algo completamente en mente, ya que ahora están produciendo un nuevo largometraje derivado de los eventos de la serie principal. Un nuevo filme que sigue de cerca a Tristán, el hijo de Meliodas y Elizabeth Liones.

Como parte de su última presentación especial de Netflix Japón 2021, el gigante de streaming ha anunciado que la franquicia The Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki continuará con un nuevo largometraje que Netflix confirmó es un spin-off dentro del mundo de la serie.

Tráiler The Seven Deadly Sins: El Rencor de Edimburgo

Siguiendo a Tristan en lugar de a sus famosos padres, The Seven Deadly Sins: El Rencor de Edimburgo (Grudge of Edinburgh) presenta una historia original del creador de la serie Nakaba Suzuki y se promociona como la Parte 1 de una aventura aún mayor por venir.

Dado que esta es una historia original del propio Suzuki, desafortunadamente sabemos muy poco de qué esperar de la nueva película fuera de que sea un esfuerzo de varias partes. Sin embargo, lo que es una gran sorpresa es el estilo de animación, ya que el spin-off evita la animación tradicional dibujada a mano de la serie principal de anime en favor de más animación CGI.

Sin embargo, en cuanto al estudio de producción y al personal detrás de este nuevo esfuerzo, también se sabe muy poco en ese frente. Pero afortunadamente el anime ahora está todo en un solo lugar. ¡Así es! La serie completa de cinco temporadas de Nanatsu no Taizai ahora se transmite por Netflix si deseas ponerte al día con la serie.

No solo eso, sino que también puede encontrar los dos largometrajes que se transmiten con el servicio y estos incluyen la película original creada por Suzuki que comienza justo después de que termina la serie de anime. Ahora la franquicia se dirigirá a una era completamente nueva a continuación, entonces, ¿qué piensas?

¿Cuál es la secuela de Nanatsu no Taizai?

Foto: Studio Deen - Temporada 5 de The Seven Deadly Sins

La secuela de Los Siete Pecados Capitales es la película Nanatsu no Taizai: Cursed By Light y comienza después de la quinta temporada de la serie de anime original. Sin embargo, La Verdad Noticias te recuerda que la franquicia actualmente se expande en el manga bajo el título de Four Knights of Apocalypse.

