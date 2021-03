Nanatsu no Taizai comparte revelador arte de Elizabeth y Merlín

Quizás Elizabeth Liones y Merlín “Pecado de la Gula” no son vistas durante mucho tiempo en Nanatsu no Taizai, pero la cuarta temporada The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement rápidamente se centró en ambas estrellas.

Los fanáticos siempre han votado por Merlín como una de sus favoritas. Ahora, la princesa de Liones y la poderosa maga protagonizan la portada de una revista mensual japonesa, Megami Magazine, en un arte que las mostró como nunca antes.

La revista publicó el arte para anunciar su siguiente colaboración con la nueva temporada Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan y a simple vista podrás notar que se trata de una ilustración “candente” de Elizabeth y Merlín.

Mira el revelador arte de Nanatsu no Taizai

Foto: A-1 Pictures "Elizabeth y Merlín"

Para sorpresa de los fanáticos, la imagen asegura ser creación de A-1 Pictures y no de Studio DEEN (quienes son los actuales productores de la temporada 4). Elizabeth luce un bikini rosado con detalles elegantes al frente, mientras que Merlín un traje de baño de dos piezas color blanco.

La Verdad Noticias informó anteriormente que Merlín es una mujer hermosa que esconde su verdadera apariencia. Su debut en el anime mostró que su vestimenta preferida fue la de un abrigo que está bien abierto y deja al descubierto una parte de su escote en topless.

Por otra parte, Elizabeth luce frecuentemente varias versiones del uniforme del bar Sombrero de Jabalí. Actualmente usa un vestido blanco con un chaleco rosado, su flequillo ahora es corto y revela sus dos ojos con el símbolo de las diosas.

La cuarta temporada de Nanatsu no Taizai está disponible en Netflix Japón y adaptará el último arco del manga original creado por Nakaba Suzuki. La serie también confirmó una película secuela directa del anime y un nuevo manga titulado “Mokushiroku no Yonkishi” que continúa las aventuras de los Siete Pecados Capitales.

