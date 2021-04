Nanatsu no Taizai Temporada 5 ¿Qué esperar del episodio 14?

El episodio 14 de la temporada 5 de Nanatsu no Taizai, titulado “Farewell, Seven Deadly Sins”, se estrenó el 14 de abril de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el productor actual del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Susumu Nishizawa dirigió los episodios de anime, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Los primeros 12 episodios tienen "Light That" de Akihito Okano como tema de apertura y "Time" de SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa.

El resto de los episodios tienen “Eien no Aria” de Sora Amamiya como tema de apertura y “NAMELY” de UVERworld como tema final. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber del nuevo episodio de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan.

¿Qué pasó en Nanatsu no Taizai 5 episodio 14?

En el episodio 14 de Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement Meliodas le revela a los Sins que debe regresar al Reino de los Demonios. Elizabeth decide acompañarlo y antes de despedirse todos pasan un día de fiesta y recuerdos de su tiempo juntos.

Ban pasa tiempo con Elaine mientras King y Diane conversan sobre el futuro de Meliodas y Elizabeth. Sin embargo, al final del episodio, Elizabeth se adelanta a la puerta del inframundo y parece ser aplastada por una roca gigante. ¿Esto significa que su maldición ha sido restaurada por el Rey Demonio?

Nanatsu no Taizai Temporada 5 Episodio 14 (Foto: Studio DEEN)

Los fanáticos de Nanatsu no Taizai pronto descubrirán el paradero de Zeldris y el Rey Demonio. Por otra parte, los lectores del manga creado por Nakaba Suzuki habrán notado una gran cantidad de spoilers en el nuevo ending del anime y todos apuntan al futuro de los personajes principales. El episodio 15 se titula “Los hermanos predestinados”.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!