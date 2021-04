Nanatsu no Taizai Temporada 5 Episodio 14 ¿Cuándo se estrena?

El título del episodio 14 de la temporada 5 de Nanatsu no Taizai es "Adiós, siete pecados capitales". El título en sí indica lo que sucederá en el próximo episodio de la serie de anime. Todos los pecados lograron vencer al Rey Demonio uniendo sus fuerzas y es una hazaña que nadie ha logrado antes.

Meliodas también recuperó su confianza después de que Elizabeth y los demás comenzaron a apoyarlo. Sin embargo, la Guerra Santa aún está lejos de terminar. La batalla entre humanos y demonios continuará en los próximos episodios.

Los fanáticos también verán más de la nueva forma de Meliodas. Entonces, ¿cuándo saldrá el próximo episodio? Sigue leyendo La Verdad Noticias para saberlo. De igual forma, te recordamos que Netflix tiene como exclusivo el anime de Nanatsu no Taizai.

Foto: @7_taizai en Twitter (Elizabeth y Meliodas en el episodio 13)

Nanatsu no Taizai Temporada 5 Episodio 14 ¡Spoilers!

Los fanáticos ya vieron los pecados derrotando al Rey Demonio en el episodio anterior. Después de este incidente, el alma de Ludociel fue enviada al cielo como líder de los Arcángeles. Ya no existe y ahora descansará en paz.

El título del próximo episodio insinúa que la próxima semana los fanáticos verán el resto de los Sins por última vez. Por lo tanto, todos se despedirán de ellos. The Seven Deadly Sins Temporada 5 Episodio 14 también podría presentar a Meliodas en su nueva forma que usó anteriormente para eliminar la maldición de Elizabeth junto con Merlín.

Entonces, el próximo episodio marcará el comienzo del nuevo viaje de Elizabeth junto a Meliodas. Es probable que también se preparen para la batalla final de la Guerra Santa que está a punto de suceder y los fanáticos que leen el manga original de Nakaba Suzuki saben que aún quedan batallas por ganar.

La última temporada de Nanatsu No Taizai avanza a todo ritmo hacia su conclusión. Entrará en la fase final de la batalla en los episodios de la próxima semana. The Seven Deadly Sins Temporada 5 Episodio 14 se lanzará el miércoles 14 de abril de 2021.

