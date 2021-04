Nanatsu no Taizai Temporada 5 ¿Cuándo se estrena el episodio 13?

Nanatsu no Taizai se convirtió en uno de los animes favoritos de los fanáticos que ahora gobierna la industria mundial del anime. Hay miles de series japonesas que están disponibles en línea, pero los Siete Pecados Capitales ocupan un lugar muy alto en esa lista.

Y ahora, después de ver el episodio anterior de The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement, los espectadores y fanáticos están emocionados de saber cuándo llegará el próximo episodio. Entonces, en el artículo de hoy, La Verdad Noticias hablará sobre la fecha de lanzamiento del episodio 13 de la temporada 5, la vista previa y muchos detalles más.

Si está interesado en Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan, lo mejor es leer este artículo de arriba a abajo. Pero antes de comenzar con esto, te recordamos que fuera de Netflix, Fundo no Shinpan se considera la temporada 4 y no la quinta temporada de anime.

Póster oficial de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan

¿Cuándo y dónde ver Nanatsu no Taizai 5x13?

El episodio 13 de Nanatsu no Taizai Temporada 5 se lanzará el miércoles 8 de abril de 2021. Si deseas ver esta serie en línea, entonces necesitas una cuenta en Netflix; ya que la serie se transmite únicamente en esta plataforma de streaming (por el momento solo en Japón).

El episodio anterior mostró la derrota del Rey Demonio controlando el cuerpo de Meliodas. Los Siete Pecados Capitales consiguieron ayudar al Capitán de los Sins en su lucha espiritual e incluso recibieron la inesperados ayuda de Zeldris casi al final.

Por lo tanto, los fanáticos de Nanatsu no Taizai pueden esperar un poco de calma y celebración en el episodio 13 de la temporada 5. Si lees el manga, sabrás que aún quedan capítulos por adaptar al anime y todo puede pasar con tus personajes favoritos. ¿Qué opinas sobre la nueva temporada animada por Studio DEEN?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!