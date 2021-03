Nanatsu no Taizai: Predicciones para el episodio 9 de la quinta temporada

Desarrollado a partir de una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins o Nanatsu no Taizai es un anime de fantasía con un gran alcance, una historia compleja y personajes diversos.

La serie gira en torno al grupo homónimo de caballeros y sus aventuras. Meliodas, el Pecado de la Ira, es el líder del grupo. Su romance con la princesa Elizabeth Liones es la trama principal del programa y actualmente se encuentra en su quinta temporada.

La temporada 5 (temporada 4, según cuentas ajenas a Netflix, ya que la temporada 2 o “Signs of Holy War” se considera un especial de 4 episodios), también conocida como The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, se estrenó el 13 de de 2021. La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber sobre su próximo episodio.

Nanatsu no Taizai 5x09: Fecha de estreno

El episodio 9 de la temporada 5 de titulado 'That Which Gathers', se lanzará el 10 de marzo de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. Studio DEEN, el productor actual del anime, trabajó en conjunto en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Akihito Okano cantó el tema de apertura "Light That" y SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa interpretó el tema de cierre "Time".

En el episodio 9, King, Elizabeth y otros Sins finalmente podrían llegar a la parte de Camelot donde Escanor, Merlin y otros más están involucrados en una batalla contra el Demonio Original. Además, el capítulo anterior mostró que Meliodas (sus sentimientos) están de regreso en su cuerpo.

¿Dónde ver el anime Nanatsu no Taizai?

Netflix tiene los derechos de transmisión de Nanatsu no Taizai. Los episodios de la temporada 5 se transmiten simultáneamente en Netflix Japón con audio y subtítulos en japonés. Los espectadores pueden ver las primeras cuatro temporadas con doblaje en el sitio de streaming.

