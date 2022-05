Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi lanza el primer póster de su anime

El manga Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (The Seven Deadly Sins: Four Knights Of The Apocalypse) de Nakaba Suzuki tendrá una adaptación de anime para televisión. El anuncio se produce antes del lanzamiento del séptimo volumen del manga el 17 de mayo.

Con el anuncio se lanzó una ilustración que representa a los Cuatro Caballeros del Apocalipsis titulares mirando hacia Los Siete Pecados Capitales de la serie de manga precuela, y una imagen teaser.

El manga Four Knights Of The Apocalypse publicado por Kodansha comenzó en enero de 2021. Está serializado en Weekly Shonen Magazine y publicado bajo el sello Kodansha Comics. Crunchyroll publica el manga Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi digitalmente y la describe como tal:

“Percival es un chico amable que vive en la frontera llamada "Dedo de Dios" junto con su abuelo. Sin embargo, el mundo no tuvo la amabilidad de dejar que la paz y la tranquilidad duraran mucho tiempo. Un encuentro con un caballero misterioso cambia su destino y una verdad impactante sale a la luz. Entonces, el niño emprende un viaje sin fin”.

Visual del anime Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi

El manga original de The Seven Deadly Sins se desarrolló entre 2012 y 2020 y ha inspirado una serie de anime de varias temporadas, varias películas de anime, spin-offs de manga, novelas ligeras y juegos.

La próxima película de dos partes Nanatsu no Taizai: Grudge of Edinburgh presentará a Tristan, el hijo del protagonista de The Seven Deadly Sins Meliodas y uno de los Cuatro Caballeros del Apocalipsis del manga secuela, como su personaje principal. La Verdad Noticias te recuerda que The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1 llega a Netflix en 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!