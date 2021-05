Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan llegaría a Netflix Latinoamérica en junio

The Seven Deadly Sins (Siete Pecados Capitales) ha confirmado cuándo lanzará su quinta y última temporada, Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (Dragon's Judgment) con Netflix en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.

La quinta temporada de anime (temporada 4 fuera de Netflix) que adaptará el manga original de Nakaba Suzuki, pronto terminará su ejecución en Japón en solo unas semanas y eso significa que pronto se lanzará fuera de Japón.

Pero lo más sorprendente aquí es cuán pronto se lanzará en el servicio de transmisión, ya que la plataforma Netflix presentó recientemente un reel de todos los nuevos programas originales que llegarán al servicio de transmisión durante el mes de junio.

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan en Netflix

La Verdad Noticias te comparte que Nanatsu no Taizai Temporada 5 se estrenará en Netflix internacionalmente el 28 de junio de 2021. La serie de anime estará acompañada de otros títulos como Trese, Godzilla Singular Point y Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie.

Lo más curioso de esta fecha de lanzamiento es qué tan pronto es después de que Dragon's Judgment termine su carrera en Japón. The Seven Deadly Sins transmitirá el episodio final de la temporada (que sirve como el episodio final de la serie en general) el 23 de junio de 2021, y esto pondrá fin a su ejecución de 24 episodios en general.

¿Cuál es el final de Nanatsu no Taizai?

¡Advertencia de spoilers! Los Siete Pecados Capitales (Seven Deadly Sins) tuvo un final cerrado en 2020. El manga original puso final a muchos personajes importantes como Escanor y regresó a otros como Arthur. También conocimos al hijo de Elizabeth y Meliodas, Lancelot (cuyo diseño se puede ver en el segundo ending de la temporada 5).

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan ya ha anunciado que el anime continuará con un largometraje ambientado después de los eventos de esta última temporada. Titulada The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, esta nueva película contará con una historia original del creador Nakaba Suzuki.

