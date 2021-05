Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan lanza póster con todos los personajes

El anime de los Siete Pecados Capitales casi ha terminado, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo el programa logra su aterrizaje. La serie, que llegó a la televisión hace algunos años, prometió concluir con Dragon's Judgement, mejor conocido como Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan.

Ahora, se ha publicado un nuevo póster para el anime, y podría ser el último de toda la serie creada por Nakaba Suzuki. El arte clave apareció en las redes sociales esta semana después de que The Seven Deadly Sins comenzara a promocionar a los personajes.

Como puedes ver a continuación, la obra de arte presenta un montón de caras muy familiares. Todos, desde Meliodas hasta Escanor y Zeldris, se pueden encontrar aquí. Por supuesto, la Princesa Elizabeth no está lejos de su amante en el tiempo, y parece que nuestros héroes tienen una gran batalla entre manos.

Mira el nuevo póster de Nanatsu no Taizai

(Foto: Studio DEEN) Nuevo póster de Fundo no Shinpan

Para los lectores de manga, es posible que se opongan a una parte de esta imagen. Si miras al fondo, verás a alguien que aún no ha aparecido en el anime. El hombre no es otro que Arthur, ya que está vestido con una armadura roja y blanca con alas que lo rodean.

Los lectores de The Seven Deadly Sins estarán familiarizados con el hombre que tuvo su papel en el final de la historia. Entonces, si tenías alguna duda de que el anime estaba terminando, bueno, ¡aquí tienes un nuevo spoiler!

La Verdad Noticias te recuerda, que esta última temporada del anime Siete Pecados Capitales se transmite en Japón, pero llegará al extranjero en poco tiempo. Esta última temporada estaba programada para estrenarse en el otoño de 2020 al principio, pero un cambio de horario cambió esa fecha a la luz de la pandemia.

¿Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan en Netflix?

Los fanáticos internacionales pueden esperar que el anime de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan debute en la plataforma de Netflix este 2021. Recordemos que su estreno en televisión japonesa fue el 13 de enero. Ahora, parece que The Seven Deadly Sins ha terminado con su primer corte y está listo para pasar a sus episodios finales por fin.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!